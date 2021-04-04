IT и Телеком 40 минут назад

В "Киевстаре" произошел технический сбой: снимается абонплата и перебои с интернетом

Последние три дня часть абонентов получала странные сервисные SMS

Фото: chasdiy.org Фото: chasdiy.org
Фото: chasdiy.org

Из-за технического сбоя в "Киевстаре" домашний интернет работает с перебоями.

Некоторым пользователям также поступило сообщение о блокировании номера и снятии внеплановой месячной абонплаты, сообщает ITC.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что из-за технических проблем, последние три дня часть абонентов получала странные сервисные SMS — некоторые пользователи обнаружили сообщение о блокировании номера и снятии внеплановой ежемесячной абонплаты.

При этом домашний интернет и различные услуги от "Киевстара" работают с перебоями.

В свою очередь мобильный оператор объяснил эти сообщения технической ошибкой и попросил пострадавших обратиться в службу поддержки компании.

Читайте также:
Глобальная цифровизация под угрозой: что мешает покрыть Украину скоростным интернетом?

"Приносим извинения за SMS о блокировке номера или с некорректной информацией о тарификации услуг — это результат технической ошибки.  Если вы их получили или столкнулись с другими сложностями, напишите нам в личные сообщения, указав свой номер и описав проблему", — говорится в сообщении.

Отдельно компания заверила, что сервисы, которые были предоставлены не корректно из-за данной технической ошибки, будут компенсированы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году по расчетам компании "Киевстар" индустрия мобильной связи в Украине в целом потеряет около 3 млрд грн из-за пандемии коронавируса, из которых собственные потери "Киевстар" оценивал в 1,5 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги
Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги
Глобальная цифровизация под угрозой: что мешает покрыть Украину скоростным интернетом?
Глобальная цифровизация под угрозой: что мешает покрыть Украину скоростным интернетом?
Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию
Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят не каждый день

  3. Локдаун в Украине: еще 3 области близки к "красной" зоне карантина

  4. Коронавирус: в Украине за сутки более 13,7 тысяч новых заражений, 258 человек умерли

  5. В Николаеве рынок отказался соблюдать карантин: Нацгвардия его заблокировала (ВИДЕО)

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...