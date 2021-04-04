В "Киевстаре" произошел технический сбой: снимается абонплата и перебои с интернетом

Из-за технического сбоя в "Киевстаре" домашний интернет работает с перебоями.

Некоторым пользователям также поступило сообщение о блокировании номера и снятии внеплановой месячной абонплаты, сообщает ITC.

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Указано, что из-за технических проблем, последние три дня часть абонентов получала странные сервисные SMS — некоторые пользователи обнаружили сообщение о блокировании номера и снятии внеплановой ежемесячной абонплаты.

При этом домашний интернет и различные услуги от "Киевстара" работают с перебоями.

В свою очередь мобильный оператор объяснил эти сообщения технической ошибкой и попросил пострадавших обратиться в службу поддержки компании.

"Приносим извинения за SMS о блокировке номера или с некорректной информацией о тарификации услуг — это результат технической ошибки. Если вы их получили или столкнулись с другими сложностями, напишите нам в личные сообщения, указав свой номер и описав проблему", — говорится в сообщении.

Отдельно компания заверила, что сервисы, которые были предоставлены не корректно из-за данной технической ошибки, будут компенсированы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году по расчетам компании "Киевстар" индустрия мобильной связи в Украине в целом потеряет около 3 млрд грн из-за пандемии коронавируса, из которых собственные потери "Киевстар" оценивал в 1,5 млрд грн.