Китай залишається світовою фабрикою, а Мексика посилює зв’язки з США: рейтинг найбільших експортерів

За останні 20 років світова торгівля зросла приблизно на 300%. За 2022 рік загальна вартість світового експорту товарів сягнула майже $25 трильйонів. За даними СОТ, найбільше на світових ринках заробляють Китай, США та Німеччина. Про це йдеться в огляді порталу Visual Capitalist .

Топ-10 країн за обсягом експорту 2022

Китай - $3,6 трлн ;

США - $2,1 трлн ;

Німеччина - $1,7 трлн ;

Нідерланди - $965,5 млрд ;

Японія - $746,9 млрд ;

Південна Корея - $683,6 млрд ;

Італія - $656,9 млрд ;

Бельгія - $632,9 млрд;

Франція - $617,8 млрд;

Гонконг - $609,9 млрд .

Інфографіка: Visual Capitalist

Десятка найбільших експортерів разом з ОАЕ у 2022 році відвантажили на світовий ринок товарів на 12,8 трильйона доларів. Решта країн світу разом узяті - 12,1 трлн дол.

Що експортує Китай

З 2009 року Китай залишається найбільшим експортером товарів на зовнішні ринки. Пекін веде “торговельну війну” за частку ринку зі своїм найбільшим конкурентом - США. За 2022 рік Китай відвантажив 14% від загального світового експорту.

У грошовому еквіваленті найбільше Китай експортував телефонів, комп’ютерів, оптичних зчитувачів, інтегральних схем, сонячних діодів та напівпровідників.

Завод компанії Xiaomi в Китаї / Фото: Gizchina

Мексика - головний торговий партнер США

Китай, який раніше прагнув відвантажувати якомога більше товарів на американський ринок, у 2022 році перенаправив зусилля на захоплення європейського ринку. Як результат, частину ринку США отримала Мексика. Аналітики констатують, що від початку 2023-го Китай втратив статус найбільшого торговельного партнера Сполучених Штатів.

Мексика випередила Китай як найбільший продавець у США. Водночас такий перерозподіл також пов’язаний з планом Вашингтона імпортувати товари з країн, що територіально розташовані ближче. Крім того, американці працювали над зменшенням залежності від геополітичних суперників, до яких відносять Китай.

Графік: Federal Reserve Bank of Dallas

Які товари експортують США

Сполучені Штати займають друге місце в глобальному рейтингу найбільших експортерів. Основні товари, які США поставляють на зовнішні ринки - очищена нафта, нафтовий газ, сира нафта, автомобілі та інтегральні схеми.

У 2022 році основним ринком збуту для американських експортерів була Канада. На країну припадало 17% загального експорту. В рейтингу найбільших імпортерів американських товарів після Канади йшли Мексика, Китай, Японія та Великобританія.

Що Україна продає за кордон

За 2022 рік український бізнес поставив на зовнішні ринки товарів на загальну суму 44,1 млрд доларів, свідчать дані Мінекономіки. У грошовому еквіваленті лідером в розрізі українського експорту є кукурудза, якої за 2022 рік відвантажили 24,99 млн тонн на 5,94 млрд доларів. Соняшникової олії експортували на 5,46 млрд доларів, а соняшникового насіння на 1,255 млрд доларів. У 2023 році експорт соняшникової олії також перевершив очікування.

Україна також експортувала 11,2 млн тонн пшениці на 2,6 млрд доларів, ріпаку - 3,12 млн тонн на 1,54 млрд доларів.

В українському експорті лідерами за вартістю є саме сільгосппродукція, а також продукція металургійного комплексу. За 2022 рік залізна руда залишилася в топі з экспортом 23,9 млн тонн на суму 2,9 млрд доларів, але обсяги відвантажень просіли на 45,9%, що пов’язано з війною та її наслідками.

Інфографіка: Мінекономіки

За даними Мінекономіки, в регіональному розрізі основна доля українського експорту у 2022 році припала на ЄС (63% всіх поставок). Серед держав-членів ЄС найбільше Україна експортувала до таких країн:

Польщі - 6,6 млрд доларів ;

Румунії - 3,8 млрд доларів ;

Угорщини - 2,27 млрд доларів ;

Німеччини - 2,23 млрд доларів ,

Італії -1,5 млрд доларів ;

Іспанії - 1,5 млрд доларів .

Поза межами ЄС найбільшим ринком експорту стала Туреччина (2,9 млрд доларів), яка випередила Китай (2,46 млрд доларів). Але при цьому експорт до Туреччини в межах року скоротився на 29%, а до Китаю на 69%.