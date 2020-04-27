Цены на нефть снова падают — Reuters

Сегодня, 27 апреля, цены на нефть упали на фоне признаков быстрого заполнения мировых хранилищ, усиливших опасения, что сокращение производства не будет достаточно быстрым, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.



Как отмечает агентство, американские нефтяные фьючерсы демонстрируют снижение из-за опасения, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может вскоре заполниться.

Так, за неделю, завершившуюся 17 апреля, запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей, приблизившись к установленному в 2017 году историческому пику в 535 млн баррелей.



По состоянию на 07:45 по киевскому времени, июньские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI упали на 11,33% до $15,02 за баррель.

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В то же время, стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 3,73% до $20,64 за баррель.



Розничные инвесторы были застигнуты врасплох на прошлой неделе, когда цена майского контракта на WTI в преддверии истечения срока действия впервые в истории опустилась на отрицательную территорию, так как финансовые трейдеры пытались избежать необходимости принимать поставку нефти.

"Снижение цены на июньский контракт может быть спровоцировано тем, что инвесторы переключаются на более поздние месяцы, чтобы избежать повторения этой ситуации", — отметил старший риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Напомним, 24 апреля цена на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE пошла вверх.

5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.

20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

В этот же день, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель.