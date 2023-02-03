Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох нардепів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що на найближчому пленарному тижні Верховна Рада позбавить щонайменше двох нардепів мандатів

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Про це він повідомив у Телеграм.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше", - зазначив Арахамія.

Всі детелі він пообіцяв оприлюднити згодом.

"Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", - підкреслив Арахамія.

При цьому нардеп Олексій Гончаренко уточнює, що здадуть мандати Вадим Столар та Ігор Абрамович.

Зазначимо, народний депутат, який раніше входив до забороненої в Україні партії ОПЗЖ, Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Напередодні Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів.

Крім того, Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.