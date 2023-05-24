"Рамштайн-12": У Міноборони США назвали теми наступної зустрічі

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" буде присвячена посиленню української протиповітряної оборони, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ".

"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", – розповів він.

Райдер додав, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України – на майданчиках у Європі.

"Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", – зазначив представник Міноборони США.

Як повідомили в пресслужбі Пентагону, 12-те засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться онлайн 25 травня.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.

Президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

А речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.

Своєю чергою міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.