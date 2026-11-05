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Бизнес
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Без суда — нельзя! Ни один инспектор ГСЧС не имеет права опечатать помещение или заблокировать работу бизнеса без укрытия.

Укрытие, безопасное пространство
Если из-за отсутствия безопасного пространства погиб или получил тяжелые травмы человек, руководителю грозит до семи лет лишения свободы. Фото из открытых источников.

Переходный период, когда бизнесу позволяли работать во время "желтого уровня" тревоги с согласия коллектива, должен был пройти 4 декабря 2026 года. До этой даты предприниматели должны были либо обустроить безопасное пространство для посетителей и персонала, либо останавливать работу во время каждой сирены.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года.

Впрочем, отсрочка не отменяет самих правил: требование обеспечить укрытие или защитную зону остается обязательным, а работа без надлежащей защиты при попадании грозит руководителям реальными тюремными сроками.

Кто уполномочен оценивать прочность стен, имеют ли инспекторы право выводить людей и опечатывать залы, на кого ложится финансовое бремя в арендованных помещениях и какие штрафы угрожают нарушителям?

Не каждый подвал укрытия: какой пакет документов защитит заведение от претензий

Единого документа, позволяющего бизнесу работать во время воздушной тревоги, не существует. Законность работы заведения подтверждается комплектом технических и внутренних документов.

Чтобы легально принимать клиентов и работать при "желтом уровне" угрозы, бизнес должен обеспечить один из трех вариантов защиты: собственное защитное сооружение, использование соседнего хранилища или обустроенное безопасное пространство непосредственно внутри помещения. При этом обычный подвал автоматически защитой не считается.

"Подвальное помещение засчитывается, если оно взято на учет в качестве укрытия в фонд защитных сооружений. Однако подойдет далеко не каждый объект: даже самое простое укрытие должно обеспечивать пребывание людей не менее 48 часов и соответствовать нормам МВД, а его пригодность проверяет комиссия, к которой могут привлекаться специалисты ГСЧС, — подчеркивает Мария Новик.

Если заведение рассчитывает на укрытие в другом здании или в подземной станции метро, действует норма пешеходной доступности: до 300 метров для многоэтажной застройки и до 500 метров — для малоэтажной.

Адвокат Дмитрий Груба предостерегает бизнес от путаницы: безопасное пространство и объекты фонда гражданской защиты – это принципиально разные вещи.

" Метрополитен преимущественно принадлежит к фонду защитных сооружений. Ни одно заведение не может просто так объявить станцию метрополитена своим безопасным пространством. Такую зону владелец имеет право обустроить только в собственном здании", - объясняет юрист.

Чтобы у контролеров не возникало вопросов, у предприятия должно быть четкий пакет документов под свой формат защиты.

Если это собственное укрытие, потребуется паспорт сооружения или акт досмотра и документы о взятии на учет. Для укрытия другого владельца обязателен письменный договор с балансодержателем: в нем прописывается лимит мест для персонала и клиентов, график беспрепятственного доступа (в том числе в выходные) и порядок оповещения.

Если бизнес делает ставку на безопасное пространство, нужны инженерные расчеты владельца здания, подтверждающие устойчивость зоны. Те, у кого пока нет защитного помещения, до завершения переходного периода должны оформить протокол собрания коллектива о согласии работать под сиренами.

Кроме того, независимо от выбранного формата, каждое заведение обязано иметь базовый набор:

  • приказ руководителя об алгоритме действий во время тревоги и назначенных ответственных за безопасность;
  • инструкции для команды и подписи работников ознакомления;
  • информационную табличку установленного образца на входе;
  • рабочую систему оповещения посетителей и персонала.

Нужно ли согласовывать безопасное пространство с ГСЧС

Юристы уверят, что законодательство не обязывает собственника проходить государственные экспертизы или получать официальные согласования от спасателей. Все необходимые расчеты проводит сам балансодержатель, опираясь на Методику определения нагрузки, разработанную научно-исследовательским институтом Вооруженных Сил Украины. Хотя этот документ формально не имеет статуса нормативно правового акта, на практике он остается главным инженерным ориентиром.

В то же время, правительственное постановление прямо не ограничивает круг специалистов и не требует привлекать исключительно аттестованных экспертов из строительного реестра ЕГЭСБ. Однако юристы настойчиво советуют бизнесу не экономить на проектировщиках.

"Формально правительство не определяет жесткие требования к исполнителям расчетов и не вводит предварительный госконтроль. Однако именно этот документ становится ключевым доказательством адекватности защиты, если произойдет чрезвычайная ситуация", — отмечает Мария Новик.

По ее словам, во время проверки или после инцидента качественный технический отчет станет одним из главных аргументов в защиту руководителя.

Если у владельца здания нет профильного образования, самостоятельные измерения становятся прямым риском.

"Когда балансодержатель не может провести расчеты самостоятельно, единственный правильный путь - официально обратиться к специалистам: инженеру-проектировщику в сфере строительства или эксперту строительно-технической экспертизы", - подчеркивает Дмитрий Груба.

Юристы отдельно предостерегают бизнес от соблазна приобрести формальные справки у фирм-однодневок без реального выезда на объект. В случае попадания и разрушений судебная экспертиза в считанные дни установит настоящую прочность бетона и кирпича, а поддельные бумаги не только не спасут от уголовной ответственности, но и станут для руководства отягчающим обстоятельством.

Могут ли инспекторы закрыть заведение во время тревоги

Новых контролирующих органов постановление №1092 не создает, более того, во время военного положения действует правительственный мораторий на плановые ревизии. Впрочем, это не означает полного отсутствия контроля: внеплановая проверка остается законной, если в заведение поступит письменная жалоба от граждан об угрозе жизни или здоровью из-за работы без укрытия.

В таком случае, говорят правозащитники, на порог могут прийти специалисты ГСЧС, которые отвечают за пожарную безопасность и гражданскую защиту и выдают обязательные предписания, или представители Гоструда, проверяющие условия безопасности персонала.

В то же время полномочия ревизоров на месте строго ограничены.

"Ни один инспектор ГСЧС не имеет права самостоятельно опечатать помещение или собственным решением заблокировать работу бизнеса – это решается исключительно через административный суд. Так же ни закон, ни правительственные постановления не дают контролерам права принудительно выводить людей во время воздушной тревоги", – отмечает Мария Новик.

Что касается полиции, добавляет специалист, то она вообще не уполномочена инспектировать технические расчеты или оценивать правильность обустройства пространства. Впрочем, правоохранители могут штрафовать за необеспечение доступа к укрытию и потребовать покинуть место, если это необходимо для защиты жизни и здоровья людей.

Со своей стороны, предприниматели во время любого визита инспекторов имеют полное право требовать служебные удостоверения и официальные направления, отказывать в допуске при отсутствии надлежащих документов и фиксировать действия инспекторов на аудио или видео.

Арендодатель и арендатор: как разделить расходы и ответственность

Больше практических споров вокруг новых требований возникает в арендных отношениях. Владельцы торговых и офисных центров нередко пытаются переложить безопасность на арендаторов, а те, наоборот, ждут готовых решений от арендодателей.

Закон прямо разграничивает эти зоны на технические и организационные.

"Ответственность несет тот, кто нарушил свой долг. Балансодержатель определяет безопасное пространство и заказывает инженерные расчеты, а арендатор обустраивает его и, как работодатель, закрывает организационную часть: своевременное извещение людей, обучение команды действиям во время тревоги, разработку внутренних инструкций – объясняет Мария Новик.

В то же время финансовую сторону вопроса государство не регламентирует. «Законодательство не регулирует и не должно регулировать этот вопрос. Денежное бремя решается исключительно по договоренности владельца здания и арендатора», — отмечает Дмитрий Груба.

Чтобы избежать судебных исков и взаимных претензий, юристы советуют еще до начала каких-либо работ заключить дополнительное соглашение в основной договор аренды. В ней необходимо четко зафиксировать:

  • кто заказывает и оплачивает расчеты и работы;
  • как распределяются затраты на содержание укрытия и кто следит за его техническим состоянием;
  • порядок беспрепятственного доступа людей к хранилищу;
  • алгоритм оповещения во время сирены (в частности, слышен ли сигнал общей системы здания непосредственно в помещении арендатора);
  • механизм компенсации неотделимых улучшений

Если арендатор самостоятельно укрепляет стены или монтирует защитные конструкции, то любые строительные вмешательства по нормам Гражданского кодекса должны быть письменно согласованы с наймодателем. Только при таком условии бизнес получит законное право требовать возмещения или зачисления стоимости работ в счет ежемесячной арендной платы.

Цена работы бизнеса без защиты: штрафы и тюремные сроки

Специального штрафа напрямую "за работу без безопасного пространства" в законодательстве нет. Однако контролеры могут применять общие статьи Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП):

  • Нарушение норм охраны труда: штраф для должностных лиц или ФЛП - от 340 до 680 грн.
  • Невыполнение законных требований или предписаний ГСЧС: от 1700 до 3400 грн (повторно в течение года - до 5100 грн).
  • Создание препятствий для инспекторов ГСЧС): от 6 800 до 10 200 грн (повторно – до 17 000 грн).
  • Неготовность укрытия или недопуск людей): от 1700 до 5100 грн (за повторное нарушение - до 8500 грн).

Но главный риск для бизнеса заключается не в административных штрафах, а в уголовной ответственности.

"Ответственность за законность работы во время тревоги "желтого уровня" лежит на бизнесе и его руководителях. Настоящие юридические последствия наступят, если заведение продолжало работать без безопасного пространства, а сотрудники или клиенты получили травмы из-за прилета. Если человек получит тяжелые травмы или потеряет жизнь, руководителю грозит до семи лет за решетку.

Кроме того, пострадавшие и родственники погибших имеют право подавать гражданские иски о компенсации материального и морального вреда, где бремя доказывания отсутствия вины полностью возлагается на компанию.

В то же время, сам факт попадания ракеты или дрона не делает руководителя автоматически виновным в преступлении. Следствие обязано доказать прямую причинно-следственную связь: мог ли заведение обеспечить безопасность и проигнорировал ли обязанности.

Если предприятие вовремя включило уведомление, проинформировало людей об угрозе и предоставило реальную возможность спуститься в укрытие или перейти в безопасное пространство, а человек отказался уходить — законных оснований привлекать руководство к уголовной ответственности нет.

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