Узнайте все о профессии инкассатора, в частности об основных обязанностях работника, необходимых навыках, требованиях к кандидатам и рисках.

Что делает инкассатор

Инкассатор — работник банка или специализированной компании, занимающийся сбором, перевозкой и хранением наличных средств и ценностей.

Основные обязанности инкассатора включают:

Уборка наличных с банковских отделений, торговых точек, автоматов для выдачи наличных (АТМ) и т.д.

Перевозка собранных средств в банковские хранилища или специальные центры обработки.

Обеспечение безопасности наличных средств при их получении и транспортировке.

Ведение учета собранных и переданных средств.

Использование специального оборудования для хранения и транспортировки наличных, а именно бронированные автомобили, сейфы и т.д.

Соблюдение установленных процедур безопасности и инструкций.

Какая зарплата у инкассатора

Зарплата инкассатора зависит от ряда факторов, таких как регион, компания, опыт работы и уровень риска. В Украине средняя зарплата инкассатора может составлять от 25 000 грн/мес.

В крупных городах и компаниях с высоким уровнем риска зарплата может быть выше. В некоторых случаях инкассаторы могут получать дополнительные выплаты за работу в условиях повышенного риска.

Плюсы и минусы в работе инкассатора

Плюсы Минусы Стабильный заработок Высокий уровень риска, связанный с возможными нападениями и воровством Иногда короткий рабочий день Физический и психологический стресс из-за необходимости постоянного внимания к безопасности Физическая нагрузка

Как стать инкассатором

Чтобы стать инкассатором, нужно иметь среднее или среднее специальное образование, а также пройти специальное обучение, организованное банком или профессиональной компанией. После этого работник получает разрешение на работу с наличными деньгами и ценностями, а также проходит проверку безопасности.

Инкассатор должен иметь хорошую физическую форму и психическую стойкость, поскольку эта работа связана с высоким уровнем стресса. Также инкассатору нужно иметь знания и навыки работы со специальным оборудованием.

Кроме того, наличие водительских прав и опыта вождения будет дополнительным плюсом для работы инкассатором.

Где учиться на инкассаторе

Инкассаторам не нужно иметь специальное высшее образование, однако они проходят специализированные курсы и тренинги, организуемые банками или профильными компаниями.

Обучение включает:

Теоретические курсы по безопасности и защите наличных.

Практические тренинги по использованию специального оборудования.

Курсы первой медицинской помощи.

Психологические тренинги для работы в стрессовых ситуациях.

Какие навыки нужны для работы инкассатором

Для успешной работы инкассатором необходимы следующие навыки:

Высокая ответственность и честность.

Отличная физическая форма и выносливость.

Знание правил безопасности и способности быстро реагировать в экстремальных ситуациях.

Умение работать в команде и поддерживать коммуникацию с коллегами.

Какие навыки необходимы для работы инкассатором. Иллюстрация: Delo.ua