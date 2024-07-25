Узнайте все о профессии инкассатора, в частности об основных обязанностях работника, необходимых навыках, требованиях к кандидатам и рисках.
- Что делает инкассатор
- Какая зарплата у инкассатора
- Плюсы и минусы в работе инкассатора
- Как стать инкассатором
Что делает инкассатор
Инкассатор — работник банка или специализированной компании, занимающийся сбором, перевозкой и хранением наличных средств и ценностей.
Основные обязанности инкассатора включают:
- Уборка наличных с банковских отделений, торговых точек, автоматов для выдачи наличных (АТМ) и т.д.
- Перевозка собранных средств в банковские хранилища или специальные центры обработки.
- Обеспечение безопасности наличных средств при их получении и транспортировке.
- Ведение учета собранных и переданных средств.
- Использование специального оборудования для хранения и транспортировки наличных, а именно бронированные автомобили, сейфы и т.д.
- Соблюдение установленных процедур безопасности и инструкций.
Какая зарплата у инкассатора
Зарплата инкассатора зависит от ряда факторов, таких как регион, компания, опыт работы и уровень риска. В Украине средняя зарплата инкассатора может составлять от 25 000 грн/мес.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В крупных городах и компаниях с высоким уровнем риска зарплата может быть выше. В некоторых случаях инкассаторы могут получать дополнительные выплаты за работу в условиях повышенного риска.
Плюсы и минусы в работе инкассатора
|Плюсы
|Минусы
|Стабильный заработок
|Высокий уровень риска, связанный с возможными нападениями и воровством
|Иногда короткий рабочий день
|Физический и психологический стресс из-за необходимости постоянного внимания к безопасности
|Физическая нагрузка
Как стать инкассатором
Чтобы стать инкассатором, нужно иметь среднее или среднее специальное образование, а также пройти специальное обучение, организованное банком или профессиональной компанией. После этого работник получает разрешение на работу с наличными деньгами и ценностями, а также проходит проверку безопасности.
Инкассатор должен иметь хорошую физическую форму и психическую стойкость, поскольку эта работа связана с высоким уровнем стресса. Также инкассатору нужно иметь знания и навыки работы со специальным оборудованием.
Кроме того, наличие водительских прав и опыта вождения будет дополнительным плюсом для работы инкассатором.
Где учиться на инкассаторе
Инкассаторам не нужно иметь специальное высшее образование, однако они проходят специализированные курсы и тренинги, организуемые банками или профильными компаниями.
Обучение включает:
- Теоретические курсы по безопасности и защите наличных.
- Практические тренинги по использованию специального оборудования.
- Курсы первой медицинской помощи.
- Психологические тренинги для работы в стрессовых ситуациях.
Какие навыки нужны для работы инкассатором
Для успешной работы инкассатором необходимы следующие навыки:
- Высокая ответственность и честность.
- Отличная физическая форма и выносливость.
- Знание правил безопасности и способности быстро реагировать в экстремальных ситуациях.
- Умение работать в команде и поддерживать коммуникацию с коллегами.
- Психологическая стойкость и способность работать под стрессом.
- Опыт вождения и наличие водительских прав.
- Умение использовать специальное оборудование для хранения и транспортировки наличных денег.