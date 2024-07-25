Дізнайтеся все про професію інкасатора, зокрема про основні обов'язки працівника, необхідні навички, вимоги до кандидатів та ризики.

Що робить інкасатор

Інкасатор — це працівник банку або спеціалізованої компанії, який займається збиранням, перевезенням та зберіганням готівкових коштів і цінностей.

Основні обов'язки інкасатора включають:

Збирання готівки з банківських відділень, торгових точок, автоматів для видачі готівки (АТМ) тощо.

Перевезення зібраних коштів до банківських сховищ або спеціальних центрів обробки.

Забезпечення безпеки готівкових коштів під час їх отримання та транспортування.

Ведення обліку зібраних і переданих коштів.

Використання спеціального обладнання для зберігання та транспортування готівки , а саме броньовані автомобілі, сейфи тощо.

Дотримання встановлених процедур безпеки та інструкцій.

Яка зарплата у інкасатора

Зарплата інкасатора залежить від ряду факторів, таких як регіон, компанія, досвід роботи та рівень ризику. В Україні середня зарплата інкасатора може становити від 25 000 грн / міс.

У великих містах і в компаніях з високим рівнем ризику зарплата може бути вищою. У деяких випадках інкасатори можуть отримувати додаткові виплати за роботу в умовах підвищеного ризику.

Плюси та мінуси в роботі інкасатора

Плюси Мінуси Стабільний заробіток Високий рівень ризику, пов'язаний із можливими нападами та крадіжками Іноді короткий робочий день Фізичний та психологічний стрес через необхідність постійної уваги до безпеки Фізичне навантаження

Як стати інкасатором

Щоб стати інкасатором, потрібно мати середню або середню спеціальну освіту, а також пройти спеціальне навчання, організоване банком або фаховою компанією. Після цього працівник отримує дозвіл на роботу з готівкою та цінностями, а також проходить перевірку безпеки.

Інкасатор повинен мати гарну фізичну форму та психічну стійкість, оскільки ця робота пов'язана з високим рівнем стресу. Також інкасатору потрібно мати знання та навички роботи зі спеціальним обладнанням.

Крім того, наявність водійських прав та досвіду керування автомобілем буде додатковим плюсом для роботи інкасатором.

Де вчитися на інкасатора

Інкасаторам не потрібно мати спеціальну вищу освіту, проте вони проходять спеціалізовані курси та тренінги, які організовуються банками або профільними компаніями.

Навчання включає:

Теоретичні курси з безпеки та захисту готівки.

Практичні тренінги з використання спеціального обладнання.

Курси першої медичної допомоги.

Психологічні тренінги для роботи в стресових ситуаціях.

Які навички потрібні для роботи інкасатором

Для успішної роботи інкасатором необхідні наступні навички:

Висока відповідальність та чесність.

Відмінна фізична форма та витривалість.

Знання правил безпеки та здатність швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.

Вміння працювати в команді та підтримувати комунікацію з колегами.

Які навички потрібні для роботи інкасатором. Ілюстрація: Delo.ua