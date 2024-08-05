НБУ может приостановить цикл понижения учетной ставки до конца 2024 года

Мнения в Национальном банке по поводу дальнейшей траектории учетной ставки разделились после решения сохранить ее на уровне 13%.

Об этом сообщила прессслужба НБУ по результатам заседания Комитета по монетарной политике (КМП).

Учетная ставка может как возрасти, так и уменьшиться

"Большинство членов КМП убеждены, что на этапе ожидаемого ускорения инфляции и вероятного ухудшения инфляционных ожиданий НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки как минимум до конца 2024 года. Некоторые из них не исключили, что при определенных обстоятельствах НБУ придется даже прибегнуть к повышению учетной ставки" – говорится в сообщении НБУ.

В регуляторе убеждены, что сохранение учетной ставки на уровне 13% сейчас будет оказывать успокаивающее влияние на инфляционные и курсовые ожидания.

В то же время члены КМП считают, что прогнозирование траектории учетной ставки осложнено высоким уровнем неопределенности в ходе войны и ее влияния на экономику и государственные финансы.

"НБУ должно быть готово и дальше быстро адаптировать монетарную политику в соответствии с изменениями в балансе рисков для ценовой динамики и валютного рынка", — подчеркивают в регуляторе.

Напомним, что 25 июля НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Снижение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22% .

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 13% с 14 июня 2024 года.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.