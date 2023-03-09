Протесты в Грузии. Оппозиционные политики начали требовать отставки правительства и досрочных выборов

В Тбилиси на трибуну перед протестующими вышли оппозиционные политики, которые обратились с призывами к отставке правительства и проведению досрочных выборов. Об этом сообщает Rustavi 2.

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Сначала на митинге 9 марта звучали требования освобождения задержанных и завершения процедуры отмены слушаний законопроекта об "иноагентах". Однако позже представители оппозиции обратились к участникам акций, заявив, что власть нужно менять.

При этом часть оппозиции говорит, что протесты не прекратятся, пока не будет уверенности, что путь и курс на Европу непреклонны.

Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фоне поддержки парламентом законопроекта об "иноагентах". Протестующие оцепили здание парламента, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек, более ста лиц были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.

Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.

На следующий день массовые акции продолжились и прошли не только в Тбилиси, но и в Кутаисе и Батуми. Протестующие выдвинули властям требования отменить принятие законопроекта и отпустить задержанных протестующих, а позже снова оцепили парламент. А силовики снова использовали водометы и слезоточивый газ.

Утром 9 марта стало известно, что парламентское большинство в Грузии приняло решение отозвать законопроект об "иноагентах".

К вечеру массовые протесты продолжились. Министерство внутренних дел Грузии заявило об освобождении всех протестующих, задержанных в административном порядке во время митингов 7-8 марта в Тбилиси. Однако непонятно, что с теми, кого задержали в ночь на 9 марта или арестовали по статьям Уголовного кодекса Грузии.