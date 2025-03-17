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Расходы на телемарафон "Единые новости" в 2025 году превысят 700 млн грн
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения с телеканалами на производство контента для марафона "Единые новости #UAвместе" в 2025 году. Общая стоимость контрактов составила 738 млн. грн.
Об этом говорится в расследовании проекта "Наши деньги".
Самыми дорогими оказались услуги телеканала "Мы — Украина", который получит 196 тысяч. грн в час эфира. Это единственный участник тендера, чья цена осталась на уровне в прошлом году. "Мы – Украина" появился в телемарафоне в 2022 году, после того, как медиахолдинг Рината Ахметова "Украина" прекратил работу.
Значительная часть журналистов перешла работать на новый канал, возглавляемый Игорем Петренко.
"Наши деньги" пишут, что канал "Мы — Украина" работает на арестованном оборудовании "4 канала" Алексея Ковалева и, вероятно, частично использует технику бывшего канала "Наш" Евгения Мураева. Также канал предоставлял платные услуги по освещению деятельности предприятий нефтегазовой отрасли и государственных органов.
Распределение расходов между телеканалами
Кроме "Мы — Украина", контракты получили еще три коммерческих телеканала. Стоимость производства контента для марафона у них следующая:
- "1+1" (группа Игоря Коломойского) – 157 тыс. грн в час (в 2024 году было 155 тыс. грн).
- "СЛМ Новости" (телеканал ICTV Виктора Пинчука) – 138 тыс. грн в час. Стоимость колебалась в течение 2024 года: в январе-апреле – 158 тысяч. грн, а в мае-декабре – 119 тыс. грн. грн.
- "Интер" (группа Дмитрия Фирташа) – 115 тыс. грн в час. В 2024 году цена изменялась от 133 тыс. грн в январе-феврале до 97 тыс. грн. грн в марте-декабре.
Эти телеканалы – не единственные участники телемарафонов. Государственный "Парламентский телеканал Рада" также производит контент, но заказывает его у частной компании "Кинокит".
За время полномасштабной войны эта компания получила 341 млн. грн. на производство телепрограмм. В январе 2025 года "Рада" подписала новый контракт с "Кинокит" на 102 млн грн, по которому час эфира обойдется в 102 тыс. грн. грн – такая же цена была и в прошлом году.
По данным журналистов "Bigus.Info", владелица "Кинокита" Юлия Дроздова является выпускницей Украинской киношколы, основанной женой Кирилла Тимошенко — бывшего заместителя главы Офиса президента.
В то же время, Дроздова ранее была юридической советницей компании, связанной с Тимуром Миндичем, экс-бизнес-партнером Владимира Зеленского.
Добавим, в 2024 году государство потратило 843 миллиона гривен на производство и трансляцию телемарафонов "Единые новости" и "FreeДом". Сумма фактически не отличается от расходов предыдущего года, когда на эти проекты было выделено 842 миллиона гривен.