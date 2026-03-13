Рынок фармдистрибуции вырос до 180 млрд грн: кто зарабатывает на продаже лекарств в Украине

Десять крупнейших фармдистрибьюторов Украины в 2025 году получили 180,3 млрд грн дохода, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Лидерами рынка остаются БаДМ и Оптима-Фарм, которые вместе контролируют почти 80% оборота топ-10.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Топ-10 фармдистрибьюторов Украины по доходу

№ Фармдистрибьютор Доход 2024 млн грн Доход 2025 год, млн грн Смена за год 1 "БаДМ" 67 833,4 72 206,1 +6,4% 2 "Оптима-Фарм" 69 497,2 70 943,6 +2,1% 3 "Вента. ЛТД" 8 533,4 9 149,1 +7,2% 4 "Асино Украина" 4 921,4 4 936,7 +0,3% 5 "Тева Украина" 3 839,6 4 655,0 +21,2% 6 "Дельта Медикел" 3 795,0 4 589,0 +20,9% 7 "Аметрин ФК" 2 822,6 3 615,6 +28,1% 8 "Кусум" 3 614,4 3 615,1 ≈0% 9 Медицинский центр "М.Т.К." 4 731,1 3 370,0 −28,8% 10 "Сандерс Лофт" 1 878,5 3 221,3 +71,5%

Что показывают результаты рынка

Две компании - "БаДМ" и "Оптима-Фарм" - остаются бесспорными лидерами фармдистрибуции. Их совокупный доход в 2025 году превысил 143 млрд. грн., что составляет почти 80% оборота топ-10 игроков.

Третье место занимает "Вента. ЛТД" с оборотом более 9 млрд. грн. Остальные компании имеют доходы в пределах 3–5 млрд грн, формируя второй эшелон рынка.

Наибольший рост в 2025 году показала компания "Сандерс Лофт" – ее доход вырос на 71,5%, до 3,2 млрд грн. Также быстро росли "Аметрин ФК" (+28%), "Тева Украина" (+21%) и "Дельта Медикел" (+21%).

В то же время Медицинский центр "М.Т.К." стал единственной компанией с резким падением оборота: доход сократился почти на 29% по сравнению с предыдущим годом.

В итоге суммарный оборот десяти крупнейших фармдистрибьюторов вырос с 171,5 млрд. грн. в 2024 году до 180,3 млрд. грн. в 2025 году, что подтверждает дальнейший рост рынка оптовых поставок лекарственных средств в Украину.

По данным YouControl, большинство компаний по топ-10 работают на рынке более десяти лет и имеют стабильную клиентскую базу среди аптечных сетей и медицинских учреждений. Старшие игроки - "Оптима-Фарм", "Вента" и "Кусум", работающие еще с 1990-х годов.

Рынок фармдистрибуции в Украине остается одним из наиболее концентрированных в Европе: несколько крупных компаний формируют основной оборот, тогда как десятки меньших игроков работают в нишевых сегментах или партнеры международных фармпроизводителей.

Напомним, в Украине резко возросло количество диетических добавок для детского питания, нуждающихся в государственной регистрации. В настоящее время в очереди находится около 10 тысяч продуктов, тогда как за полгода зарегистрировано только 1607.