Рынок фармдистрибуции вырос до 180 млрд грн: кто зарабатывает на продаже лекарств в Украине
Десять крупнейших фармдистрибьюторов Украины в 2025 году получили 180,3 млрд грн дохода, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Лидерами рынка остаются БаДМ и Оптима-Фарм, которые вместе контролируют почти 80% оборота топ-10.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
Топ-10 фармдистрибьюторов Украины по доходу
|№
|Фармдистрибьютор
|Доход 2024 млн грн
|Доход 2025 год, млн грн
|Смена за год
|1
|"БаДМ"
|67 833,4
|72 206,1
|+6,4%
|2
|"Оптима-Фарм"
|69 497,2
|70 943,6
|+2,1%
|3
|"Вента. ЛТД"
|8 533,4
|9 149,1
|+7,2%
|4
|"Асино Украина"
|4 921,4
|4 936,7
|+0,3%
|5
|"Тева Украина"
|3 839,6
|4 655,0
|+21,2%
|6
|"Дельта Медикел"
|3 795,0
|4 589,0
|+20,9%
|7
|"Аметрин ФК"
|2 822,6
|3 615,6
|+28,1%
|8
|"Кусум"
|3 614,4
|3 615,1
|≈0%
|9
|Медицинский центр "М.Т.К."
|4 731,1
|3 370,0
|−28,8%
|10
|"Сандерс Лофт"
|1 878,5
|3 221,3
|+71,5%
Что показывают результаты рынка
Две компании - "БаДМ" и "Оптима-Фарм" - остаются бесспорными лидерами фармдистрибуции. Их совокупный доход в 2025 году превысил 143 млрд. грн., что составляет почти 80% оборота топ-10 игроков.
Третье место занимает "Вента. ЛТД" с оборотом более 9 млрд. грн. Остальные компании имеют доходы в пределах 3–5 млрд грн, формируя второй эшелон рынка.
Наибольший рост в 2025 году показала компания "Сандерс Лофт" – ее доход вырос на 71,5%, до 3,2 млрд грн. Также быстро росли "Аметрин ФК" (+28%), "Тева Украина" (+21%) и "Дельта Медикел" (+21%).
В то же время Медицинский центр "М.Т.К." стал единственной компанией с резким падением оборота: доход сократился почти на 29% по сравнению с предыдущим годом.
В итоге суммарный оборот десяти крупнейших фармдистрибьюторов вырос с 171,5 млрд. грн. в 2024 году до 180,3 млрд. грн. в 2025 году, что подтверждает дальнейший рост рынка оптовых поставок лекарственных средств в Украину.
По данным YouControl, большинство компаний по топ-10 работают на рынке более десяти лет и имеют стабильную клиентскую базу среди аптечных сетей и медицинских учреждений. Старшие игроки - "Оптима-Фарм", "Вента" и "Кусум", работающие еще с 1990-х годов.
Рынок фармдистрибуции в Украине остается одним из наиболее концентрированных в Европе: несколько крупных компаний формируют основной оборот, тогда как десятки меньших игроков работают в нишевых сегментах или партнеры международных фармпроизводителей.
Напомним, в Украине резко возросло количество диетических добавок для детского питания, нуждающихся в государственной регистрации. В настоящее время в очереди находится около 10 тысяч продуктов, тогда как за полгода зарегистрировано только 1607.