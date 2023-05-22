МАГАТЭ предлагает новый план защиты Запорожской АЭС: он будет содержать пять принципов, – WP

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 30 мая хочет представить Совету Безопасности ООН план безопасности Запорожской АЭС, состоящий из пяти принципов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Недавно Reuters писало, что Гросси планирует представить соглашение с Россией и Украиной о защите станции, однако теперь есть больше подробностей. WP отмечает, что план содержит следующие пункты:

запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на ЗАЭС;

запрет стрелять со станции и в сторону нее, включая запрет нападать на персонал на объекте;

защита всех систем безопасности;

защита всех наружных линий электропередач;

мониторинг соблюдения вышеперечисленных принципов.

Как указывают журналисты, этот план менее амбициозен, чем начальные попытки Гросси создать полноценную защитную зону вокруг АЭС, но эксперты по атомной энергетике считают, что он может улучшить нестабильную ситуацию.

Гендиректор МАГАТЭ уже имеет поддержку Москвы, тогда как позиция Украины неизвестна.

По словам дипломатов в ООН и аналитиков, если Украина планирует деоккупировать станцию во время будущего контрнаступления, план Гросси может быть менее привлекательным. Дело в том, что в случае его принятия, украинской стороне будет сложнее восстановить контроль над ЗАЭС путем применения военной силы.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года (группы специалистов несколько раз менялись).

29 марта 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси второй раз прибыл на временно оккупированную станцию. После этого он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить.