МАГАТЕ пропонує новий план для захисту Запорізької АЕС: він міститиме пʼять принципів, – WP

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 30 травня хоче представити Раді Безпеки ООН план щодо безпеки Запорізької АЕС, який складатиметься з п’яти принципів. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Нещодавно Reuters писало, що Гроссі планує представити угоду з Росією та Україною про захист станції, однак тепер є більше подробиць. WP зазначає, що план містить наступні пункти:

заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС;

заборона стріляти зі станції та в бік неї, включаючи заборону нападати на персонал на об'єкті;

захист усіх систем безпеки;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Як вказують журналісти, цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики вважають, що він може покращити нестабільну ситуацію.

Гендиректор МАГАТЕ вже має підтримку Москви, тоді як позиція України невідома.

За словами дипломатів в ООН і аналітиків, якщо Україна планує деокупувати станцію під час майбутнього контрнаступі, план Гроссі може бути менш привабливим. Справа в тому, що в разі його ухвалення, українській стороні буде складніше відновити контроль над ЗАЕС шляхом застосування військової сили.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року (групи фахівців кілька разів змінювалися).

29 березня 2023 генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге прибув на тимчасово окуповану станцію. Після цього він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.