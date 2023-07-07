Неизвестные объекты на одном из энергоблоков ЗАЭС: в ГУР предположили, что это такое

На крыше четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции заметили неизвестные объекты. Об этом сообщало "Радио Свобода", опубликовав соответствующие спутниковые снимки, сделанные утром 5 июля.

Разрешение свежего снимка не позволило понять, что именно появилось на крыше. Однако на фото, сделанном 2 июля, этих объектов не было.

На супутникових знімках ЗАЕС видно, що з'явилися нові об'єкти на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб.



Об'єкти виявили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» та російська служба Радіо Свобода на фото, які 5 липня зробили та опублікували Planet Labs. pic.twitter.com/tXYHWewUTn — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 6, 2023

Теперь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона сказал, что специалисты проверяют соответствующую информацию.

"Что точно известно, то это то, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Они установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом", - высказался он.

Также Юсов отметил, что значение этих объектов – точно не улучшение работы ЗАЭС.

"А дальше варианты могут быть разными: от антенн, средств радиоэлектронной борьбы до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС. Сейчас эта информация изучается", – добавил представитель разведки.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отметил, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В свою очередь эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на ЗАЭС, не обнаружили на станции никаких взрывоопасных предметов.

Между тем жители населенных пунктов, прилегающих к АЭС, получили таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий предполагаемого теракта.