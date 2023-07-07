На одному з енергоблоків ЗАЕС зафіксували нові об'єкти: в ГУР припустили, що це таке

На даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції зʼявилися нові невідомі обʼєкти. Про це повідомляло "Радіо Свобода", опублікувавши відповідні супутникові знімки, які були зроблені вранці 5 липня.

Роздільна здатність свіжого знімку не дала можливості зрозуміти, що саме з’явилося на даху. Однак на фото, зробленому 2 липня, цих об’єктів не було.

На супутникових знімках ЗАЕС видно, що з'явилися нові об'єкти на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб.



Об'єкти виявили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» та російська служба Радіо Свобода на фото, які 5 липня зробили та опублікували Planet Labs. pic.twitter.com/tXYHWewUTn — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 6, 2023

Тепер представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав, що фахівці перевіряють відповідну інформацію.

"Що точно відомо, то це те, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом", – висловився він.

Також Юсов зазначив, що значення цих об'єктів – точно не покращення роботи ЗАЕС.

"А далі варіанти можуть бути різні: від антен, засобів радіоелектронної боротьби до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС. Зараз ця інформація вивчається", – додав представник розвідки.

Запорізькій АЕС: що відбувається на станції

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначив, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Своєю чергою експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на ЗАЕС, не виявили на станції жодних вибухонебезпечних предметів.

Тим часом жителі населених пунктів, прилеглих до АЕС, отримали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.