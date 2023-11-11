Останутся на свободе, но поделятся миллионами: двум фигурантам дела экс-главы НБУ Шевченко вынесли приговоры

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашения о признании виновности, заключенные с бывшим заместителем главы правления Укргазбанка Александром Игнатенко и предпринимателем Богданом Федорущенко по делу о выводе 206 миллионов гривен из упомянутого банка, когда им руководил Кирилл Шевченко.

Как передает "Слово и дело", такое решение было принято 8 ноября. Сам ВАКС соответствующую новость не публиковал. Как отмечает издание, хотя в документе не указывается фамилия фигурантов, по его информации, речь идет именно об Игнатенко и Федорущенко. Соглашения же с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры оба заключили еще 31 августа.

В частности, Игнатенко суд признал виновным в служебной халатности (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса), а Федорущенко – в легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 209 УК).

Экс-замглавы правления Укргазбанка назначено наказание в размере 51 тысячи гривен штрафа и взыскания процессуальных расходов. Бизнесмену же назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Игнатенко при этом обязался возместить 35 миллионов гривен нанесенного ущерба, а Федорущенко – перечислить 4 миллиона гривен на спецсчет в фонд United24 на совместный проект Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".

Дело о хищении в Укргазбанке при Шевченко

Напомним, что 6 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Шевченко, занимавшему пост главы Национального банка Украины, и еще четырем лицам, однако тогда речь шла лишь о хищении средств и служебном подлоге.

По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с агентами, якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно получившими 206 миллионов гривен за эти услуги.

Шевченко сразу был уволен из НБУ, а на его место на следующий день назначили экс-главу Ощадбанка Андрея Пышного. При этом Шевченко подал в отставку еще до оглашения подозрения НАБУ, 4 октября, но мотивировал это якобы проблемами со здоровьем.

Как оказалось, Шевченко успел выехать за границу, и решение о его аресте было принято уже заочно. В Украину экс-глава НБУ до сих пор не возвращался. Он объявлен в розыск.

Другими фигурантами дела, которых НАБУ объявило в розыск, являются замглавы правления Укргазбанка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами банка Елена Хмеленко.

В августе НАБУ изменило квалификацию действий трех участников преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял Шевченко, и обновило им подозрения. Речь идет о самом экс-главе Укргазбанка, его экс-заместителе Чернышове и экс-директоре упомянутого департамента Алексее Лютом.

Этих должностных лиц финучреждения теперь также подозревают в создании преступной организации, завладении средствами Укргазбанка в особо крупных размерах, служебном подлоге и отмывании доходов, полученных преступным путем.