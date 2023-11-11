Залишаться на свободі, але поділяться мільйонами: двом фігурантам справи ексголови НБУ Шевченка винесли вироки

Вищий антикорупційний суд затвердив угоди про визнання винуватості, укладені з колишнім заступником голови правління Укргазбанку Олександром Ігнатенком та підприємцем Богданом Федорущенком у справі про виведення 206 мільйонів гривень зі згаданого банку, коли ним керував Кирило Шевченко.

Як передає "Слово і діло", таке рішення було ухвалено 8 листопада. Сам ВАКС відповідну новину не публікував. Як зазначає видання, хоча в документі не вказується прізвища фігурантів, за його інформацією, йдеться саме про Ігнатенка та Федорущенка. Угоди з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обидвоє уклали ще 31 серпня.

Зокрема, Ігнатенка суд визнав винуватим у службовій недбалості (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу), а Федорущенка – у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (частина 2 статті 209 КК).

Ексзаступнику голови правління Укргазбанку призначено покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу та стягнення процесуальних витрат. Бізнесмену ж призначили п'ять років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік.

Ігнатенко при цьому зобов'язався відшкодувати 35 мільйонів гривень завданої шкоди, а Федорущенко – перерахувати 4 мільйона гривень на спецрахунок у фонд United24 на спільний проєкт Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації "Армія дронів".

Справа про розкрадання в Укргазбанку при Шевченкові

Нагадаємо, що 6 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру Шевченку, який обіймав позицію голови Національного банку України, та ще чотирьом особам, але тоді йшлося тільки про розкрадання коштів та службове підроблення.

За версією слідства, впродовж 2014-2019 років керівництво Укргазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з агентами, які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно отримали 206 мільйонів гривень за ці послуги.

Шевченко відразу був звільнений з НБУ, а на його місце наступного дня призначили ексголову Ощадбанку Андрія Пишного. При цьому Шевченко подав у відставу ще до оголошення підозри НАБУ, 4 жовтня, але мотивував це нібито проблемами зі здоров'ям.

Як виявилося, Шевченко встиг виїхати за кордон, і рішення про його арешт було ухвалено вже заочно. До України ексголова НБУ досі не повертався. Його оголошено у розшук.

Іншими фігурантами справи, яких НАБУ оголосило у розшук, є заступник голови правління Укргазбанку Денис Чернишов та заступниця директора департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами банку Олена Хмеленко.

В серпні НАБУ змінило кваліфікацію дій трьох учасників злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював Шевченко, та оновило їм підозри. Йдеться про самого екскерівника Укргазбанку, його ексзаступника Чернишову та ексдиректора згаданого департамента Олексія Лютого.

Цих посадовців фінустанови тепер також підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами Укргазбанк в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.