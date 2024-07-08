Украина и Польша подписали соглашение о безопасности: предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов

8 июля президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу встретился с премьер-министром страны Дональдом Туском и в Варшаве подписал двустороннее соглашение о безопасности.

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Об этом стало известно с пресс-конференции.

Позже Офис президента обнародовал детали соглашения.

Ключевые аспекты сделки

Впервые в таком соглашении предусмотрена возможность перехвата Польшей ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, если они запущены в направлении польской территории.

Планируется создание "украинского легиона" – программы подготовки личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему могут присоединиться украинцы, временно проживающие в Польше и других странах.

Большое внимание уделяется сотрудничеству в оборонной промышленности, включая размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение возможностей совместного оборонного производства. Также Польша продолжит работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для поддержки ВСУ.

Кроме того, соглашение предусматривает усиление сотрудничества в невоенных сферах: разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления, восстановления, развития приграничной инфраструктуры и транзитного потенциала. Документ также включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций против России, возмещения ущерба Украине и привлечения агрессора к ответственности. Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Формирование в Польше добровольческого легиона

Во время пресс-конференции с польским премьером Зеленский рассказал, что в соглашении о безопасности зафиксировано формирование в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев.

То есть, соглашение о гарантиях безопасности предусматривает создание в Польше добровольческого легиона из иностранцев, которые впоследствии смогут воевать на стороне Украины.

"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирования и подготовки украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно находящимся сейчас гражданам Украины в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - заявил Зеленский.

В целом Украина уже заключила уже 21 двустороннее безопасное соглашение с Японией, США, Великой Британией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией , Швецией и Швецией .