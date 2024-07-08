Україна та Польща підписали безпекову угоду: передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів

8 липня президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском і у Варшаві підписав двосторонню безпекову угоду.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це стало відомо з пресконференції.

Пізніше Офіс президента оприлюднив деталі угоди.

Ключові аспекти угоди

Вперше в такій угоді передбачено можливість перехоплення Польщею ракет і дронів у повітряному просторі України, якщо вони запущені в напрямку польської території.

Планується створення "українського легіону" - програми підготовки особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися українці, які тимчасово проживають у Польщі та інших країнах.

Значна увага приділяється співробітництву в оборонній промисловості, включаючи розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення можливостей спільного оборонного виробництва. Також Польща продовжить роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу для підтримки ЗСУ.

Окрім цього, угода передбачає посилення співпраці у невійськових сферах: розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури.

Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення, відбудови, розвитку прикордонної інфраструктури та транзитного потенціалу. Документ також охоплює питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків Україні та притягнення агресора до відповідальності. Вказано, що Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Формування в Польщі добровольчого легіону

Під час пресконференції з польським прем'єром Зеленський розповів, що в безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців.

Тобто, угода про гарантії безпеки, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з іноземців, які згодом зможуть воювати на боці України.

"Ми зафіксували в нашій із Польщею угоді про безпеку формування та підготовку українського легіону - нового добровольчого військового підрозділу. У нас є дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", - заявив Зеленський.

Загалом Україна вже уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду з Японією, США, Великою_Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою,Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.