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Зеленский отправился в Словакию

Зеленский отправился в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит свое турне поездкой в Словакию. Глава государства посетит Братиславу с официальным визитом после Чехии.

Об этом гарант сообщил в своих социальных сетях.

Зеленский планирует провести встречи со словацким коллегой Зузаной Чапутовой, а также с премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального Совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и Формула мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", — рассказал президент о намеченных темах для переговоров.

Автор:
Вита Молодан