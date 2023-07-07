Зеленський вирушив до Словаччини

Президент України Володимир Зеленський продовжить своє турне поїздкою до Словаччини. Голова держави відвідає Братиславу з офіційним візитом наступною після Чехії.

Про це гарант повідомив в своїх соціальних мережах.

Зеленський планує провести зустрічі з словацькою колегою Зузаною Чапутовою, а також з премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", — розповів президент про намічені теми для переговорів.

Першою в програмі робочих поїздок Зеленського до ЄС була Болгарія, де він підписав декларацію про вступ України до НАТО посперечався з президентом країни.

Зеленський проводить робочі поїздки до країн ЄС напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Президент заявляв, що альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО. Якщо він буде розуміти, що НАТО не оголосить подібних рішень, то вважатиме свій візит на саміт недоцільним.