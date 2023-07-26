Под давлением дронов. Россияне переносят данные с дата-центров Москвы за Урал, – росСМИ

Все больше российских компаний хотят перенести информацию из дата-центров в Московском регионе за Урал. Такое желание связано, в частности, с атаками беспилотников на столицу страны-агрессора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Собеседники издания среди хостинг-провайдеров рассказали, что крупные российские компании начали переносить обработку критической информации.

"Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция", – сказал один из собеседников СМИ.

По оценке одного из хостинг-провайдеров, за последний год прирост количества клиентов в центрах обработки данных Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с 17% в европейской части РФ. Рост спроса на дата-центры за Уралом почти в пять раз превышает аналогичный показатель для площадок в той части, которая географически относится к Европе.

"Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, а также нестабильная политическая ситуация – серьезный риск для компаний, использующих Центры обработки данных (ЦОД) в этом регионе", – рассказал источник, объяснив, что работа клиентов дата-центров будет остановлена в случае повреждение ЦОД или систем питания, отключения интернета и нехватки резервного хранения информации.

При этом свободных мощностей в коммерческих дата-центрах за Уралом практически нет. Россиянам нужно строить новые ЦОД, а это небыстрый процесс.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

Москва и область неоднократно подвергались ударам с дронов. В частности, 3 мая в сети появились видео, как беспилотник атакует купол Сенатского дворца Кремля и горит огонь. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали и 30 мая. А 21 июня росСМИ писали, что два дрона взорвались возде воинской части в Подмосковье.

Четвертая массовая атака произошла 4 июля – по данным россиян, на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников.

Крайние на данный момент удары были совершены 24 июля – по двум нежилым зданиям в Москве. Как отмечал журналист Христо Грозев, рядом с ними расположены объекты Главного разведывательного управления РФ.

В свою очередь издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.