Під тиском дронів. Росіяни переносять дані з дата-центрів Москви за Урал, – росЗМІ

Усе більше російських компаній хочуть перенести інформацію з дата-центрів у Московському регіоні за Урал. Таке бажання повʼязане, зокрема, з атаками безпілотників на столицю країни-агресорки. Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання серед хостинг-провайдерів розповіли, що великі російські компанії почали переносити обробку критичної інформації.

"Якщо раніше компанії, які навіть працюють у регіонах, прагнули до централізованого зберігання інформації та консолідували її в Московському регіоні, оскільки тут відбувається основна бізнес-активність, то зараз формується зворотна тенденція", – сказав один із співрозмовників ЗМІ.

За оцінкою одного з хостинг-провайдерів, за останній рік приріст кількості клієнтів у центрах обробки даних Єкатеринбурга, Владивостока та Новосибірська перевищив 80% порівняно з 17% у європейській частині РФ. Зростання попиту на дата-центри за Уралом майже вп'ятеро перевищує аналогічний показник для майданчиків у частині, яка географічно належить до Європи.

"Атаки безпілотників на Москву і Підмосков'ї, а також нестабільна політична ситуація – серйозний ризик для компаній, які використовують Центри обробки даних (ЦОД) у цьому регіоні", – розповіло джерело, пояснивши, що роботу клієнтів дата-центрів буде зупинено в разі пошкодження ЦОД або систем харчування, відключення інтернету та брак резервного зберігання інформації.

При цьому вільних потужностей у комерційних дата-центрах за Уралом практично немає. Росіянам потрібно будувати нові ЦОД, а це нешвидкий процес.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

Москва й область неодноразово зазнавали ударів із дронів. Зокрема, 3 травня в мережі зʼявилися відео, як безпілотник атакує купол Сенатського палацу Кремля й палає вогонь. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Тоді президент України Володимир Зеленський сказав, що країна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали й 30 травня. А 21 червня росЗМІ писали, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї.

Четверта масова атака сталася 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників.

Крайні на даний момент удари було здійснено 24 липня – по двох нежитлових будівлях у Москві. Як зауважував журналіст Христо Грозєв, поряд із ними розташовані об'єкти Головного розвідувального управління РФ.

Своєю чергою видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.