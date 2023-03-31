Украинская биржа Whitebit отмывает российские деньги, зарабатывая на украинцах? Кто на самом деле создал биржу?

Украинская криптовалютная биржа Whitebit, регулярно проводящая пиар-кампании в стране, на самом деле была создана для легализации и отмывания средств депутатами из пророссийских партий, которые запрещены в Украине. Основные спонсоры и соучредители биржи Whitebit – депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы. Вместе они удерживают долю в 60% бизнеса и используют компанию для собственного обогащения и вывода средств из нелегальных бизнесов за границу. Такую информацию недавно обнародовала правозащитная организация ОО "НОН-СТОП".

Whitebit и отмывание денег – причина огласки

Правозащитная организация "НОН-СТОП", часто занимающаяся расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit. По мнению экспертов, CEO биржи Владимир Носов - лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения собственных бизнес-интересов, легализации незаконно приобретенных средств и уклонения от уплаты налогов.

Расследование схемы отмывания средств через Whitebit. Источник - ОО “НОН-СТОП”.

Что известно об основании и спонсорах Whitebit

Дмитрий Шенцев - был избран народным депутатом Украины от “партии регионов” и позже “оппозиционного блока”. Один из 36 депутатов, голосовавших в 2018 году против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022 пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий в качестве народного депутата Украины. Как указано в википедии, в 2013 году Дмитрий Шенцев получил медаль по указу президента российской федерации "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей".

Никита Шенцев – ключевой спонсор и фактический владелец биржи Whitebit по версии ОО "НОН-СТОП". Лишенный гражданства Украины по распоряжению Президента в 2023 году. Сложил депутатский мандат.

Никита Шенцев - сын Дмитрия Шенцева, депутат Харьковского областного совета от “оппозиционной платформы - за жизнь”. В 2022 году написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Был представлен в списках Президенту Украины на лишение гражданства. Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Никиты российского паспорта. Лишенный гражданства по решению Президента в 2023 году.

Как отмечает правозащитная организация, Дмитрий и Никита Шенцевы построили бизнес-империю на территории Киевщины и Харьковщины: освоение бюджетных средств, приватизация лесов, контроль региональных финансовых потоков, строительство, спорт, монополизация природных ресурсов в регионах, а также криптовалюта.

Именно Никита Шенцев стал одним из основных учредителей и спонсоров биржи Whitebit.

Владимир Носов, Никита Шенцев и рекламная кампания

Владимир Носов – CEO биржи Whitebit

Владимир Носов – публичное лицо криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны. Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с "ДІЯ", CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit даже публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента – биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратили депутатскую деятельность и покинули страну.

По результатам расследования "НОН-СТОП", биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, созданной за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейн-рынке страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же владельцами и организаторами криптопроекта являются бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Вывод средств через биржу, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу “Gagarin show”, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

Службы безопасности Украины

Бюро экономической безопасности Украины

Офис Генерального прокурора

Министерство финансов Украины

Кабинет Министров Украины

Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Группа активистов предлагает начать расследование с исследования финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit и арендовавших офис в элитном центре “Diamond City”, а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства украинцев, которые зарегистрировались на Whitebit, для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Следовательно, если обвинения будут подтверждены, окажется, что биржа Whitebit, скрываясь за проукраинским образом, на самом деле является продуктом российского интереса в Украине?