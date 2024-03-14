Ситуация на границе с Польшей: движение грузовиков полностью заблокировано на пяти КПП

По состоянию на утро 14 марта движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Заблокированными остаются "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

По его словам, движение грузовиков происходит только в пункте пропуска "Краковец", который польские фермеры разблокировали с 8 на 9 марта.

"У нас была предварительная информация, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло", - отметил Демченко.

Он сообщил, что польские фермеры на заблокированных КПП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

В очереди на территории Польши в пяти заблокированных пунктах пропуска находятся около 1050 грузовиков.

В частности, в разблокированном КПП "Краковец" возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.

При этом легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.

Напомним, польские фермеры, протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, пообещали временно разблокировать его и пропустить все застрявшие там грузовики. Они назвали это "жестом доброй воли".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Сообщалось, что продолжавшийся несколько часов разговор премьер-министра Польши Дональда Туска 9 марта с представителями фермерских организаций так и не привел к достижению какого-либо соглашения.

11 марта усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжалось, протестующие вместе с представителями полиции останавливали пассажирские автобусы и не пропускали их через границу без объяснения причины.