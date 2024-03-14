Ситуація на кордоні з Польшею: рух вантажівок повністю заблокований на п'яти КПП

Станом на ранок 14 березня рух вантажівок у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець". Натомість заблокованими залишаються "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

За його словами, наразі рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску "Краківець", який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.

"Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - зазначив Демченко.

Він повідомив, що польські фермери на заблокованих КПП пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Загалом у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску перебувають близько 1050 вантажівок.

Зокрема, у розблокованому КПП "Краківець" на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.

При цьому легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, пообіцяли тимчасово розблокувати його і пропустити усі вантажівки, які там застрягли. Вони назвали це "жестом доброї волі".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Повідомлялося, що розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди.

11 березня ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжувалося, протестувальники разом з представниками поліції зупиняли пасажирські автобуси і не пропускали їх через кордон без пояснення причини.