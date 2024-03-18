Превзойдет базу "Рамштайн" в Германии: в Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО

В Румынии начали строить крупнейшую европейскую базу НАТО площадью около трех тысяч гектаров, которая сможет разместить десять тысяч военных и их семьи. Она будет больше базы "Рамштайн" в Германии. Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.

Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что строительство базы НАТО связано с войной в Украине, которая может занять еще несколько лет.

"База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или 2026 году, это долгосрочный конфликт", - заявил румынский эксперт Дорин Попеску.

Объект возводят на площади около трех тысяч гектаров в округе Констанцы (румынский порт на Черном море), на основе уже действующей авиабазы НАТО "Михаил Когелничана".

Проект стоимостью 2,5 млрд евро включает взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу.

Фото: Euronews

Работу начали с создания базовой инфраструктуры, таких как подъездные пути и электросети. Затем начнут строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая будет параллельна уже существующей.

По мнению экспертов, расширение базы должно укрепить восточный фланг НАТО.

Отметим, 7 марта Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом альянса.

Война РФ против Украины коснулась Румынии

Заметим, Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае из-за того, что российские беспилотники постоянно атакуют зерновые комплексы в украинских портах Рени и Измаил.

В октябре 2023 года в Румынии установили обещанную систему борьбы с беспилотниками на границе с Украиной. Она уже начала работать.

Недавно министер иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии " и представляет риск для граждан.

В Румынии, которая является членом НАТО, 13 сентября обнаружили фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски упавших на территории страны фрагментов ударных беспилотников, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру.

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу.