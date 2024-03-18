Перевершить базу "Рамштайн" у Німеччині: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО

У Румунії розпочали будувати найбільшу європейську базу НАТО площею майже три тисячі гектарів, яка зможе розмістити десять тисяч військових та їхні родини. Вона буде більшою за базу "Рамштайн" у Німеччині. Попередня вартість будівництва бази оцінюється у 2,5 млрд євро.

Про це пише Euronews.

Зазначається, що будівництво бази НАТО пов'язане з війною в Україні, яка може тривати ще кілька років.

"База стане найважливішою постійною військовою структурою НАТО у безпосередній близькості від конфлікту на півдні України. Давайте не уявлятимемо, що цей конфлікт закінчиться у 2025 чи 2026 році, це довгостроковий конфлікт", - заявив румунський експерт Дорін Попеску.

Об'єкт зводять на площі майже три тисячі гектарів в окрузі Констанци (румунський порт на Чорному морі), на основі вже діючої авіабази НАТО "Михайло Когелнічану".

Проект вартістю 2,5 мільярда євро включає злітно-посадкові смуги, збройові платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарню.

Фото: Euronews

Роботу розпочали зі створення базової інфраструктури, як-от підʼїзних шляхів та електромережі. Потім розпочнуть будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує.

На думку експертів, розширення бази має зміцнити східний фланг НАТО.

Зауважимо, 7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом альянсу.

Війна РФ проти України торкнулася Румунії

Зауважимо, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї через те, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл.

У жовтні 2023 року у Румунії встановили обіцяну систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати.

Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

У Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.