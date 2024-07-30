Загибель людей біля укриття в Києві: охоронця лікарні засуджено до 4 років ув'язнення

Деснянський районний суд Києва визнав охоронця лікарні винним у загибелі трьох осіб, включаючи дитину, через недопуск до укриття під час обстрілу 1 червня 2023 року. Його засудили до 4 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Прокурор довів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час повітряної тривоги в Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, що спричинило загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Зазначається, що загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.

Однак, обвинувачений не визнав своєї вини і не розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні.

У прокуратурі додали, що під час судового розгляду охоронець постійно змінював свої покази щодо обставин події та причин, чому не відчинив двері укриття, то кажучи, що не встиг, то не почув сигнал тривоги, то не побачив людей. Зрештою, обвинувачений заявив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнане укриттям і він не був зобов'язаний відкривати до нього двері.

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Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Прокурори просять збільшити термін ув'язнення до 6 років і 6 місяців. Розглядаються можливості оскарження вироку.

Справа закритого укриття: трагедія в Деснянському районі

У ніч на 1 червня під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику столичного департаменту безпеки Роману Ткачуку.

Усім підозрюваним, крім охоронця, призначили цілодобовий домашній арешт. Тоді як Мошкінавідправляли під варту на два місяці без права внесення застави, а пізніше його відпустили під нічний домашній арешт.