Польські фермери планують заблокувати ще два КПП: яка ситуація на кордоні з Польшею

Польські фермери завтра, 12 лютого, планують заблокувати пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" на кордоні з Україною. Протестувальники обмежать рух вантажівок.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченк, пише "Укрінформ".

"Хочу нагадати, що учасники акції анонсували, що 12 лютого вони також блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" і "Угринів". Орієнтовно, десь о 10 годині можуть початися такі дії, але будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд", - сказав Демченко.

Він зауважив, що учасники акції не блокують рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

Як повідомив Демченко, заблокованими наразі залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава -Руська".

"Станом на ранок 11 лютого навпроти "Ягодина" на території Польщі в бік України в чергах очікують десь 700 вантажних транспортних засобів, у напрямку пункту пропуску "Рава- Руська десь 400 вантажівок", - зазначив Демченко.

Він додав, що десь 240 вантажівок стоять у черзі навпроти пункту пропуску "Шегині" .

За словами Демченко, понад тисяча вантажівок очікують у черзі у напрямку пункту пропуску "Краківець"

"Хоч цей напрямок не блокується і не блокувався, але, звісно, що водії та перевізники шукають собі напрямки, де вони можуть перетнути кордон і тут ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які перебувають у черзі", - підкреслив речник Держприкордонслужби.

Він зазначив, що рух і кількість вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон, значно знизилися.

Демченко нагадав, що пункт пропуску "Ягодин" з українського боку, з польського пункту пропуску "Дорогуськ" за добу, коли рух не блокується, можуть перетинати десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

"За минулу добу ця кількість становила на рівні 160 вантажівок в обох напрямках. Фактично суттєве зниження. Також зниження і у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" щонайменше в три рази", - сказав Демченко.

Водночас він зауважив, що не дивлячись на те, що пункт пропуску "Шегині" вчора був розблокований, учасники акції можуть поновити свої дії.

"Ми не маємо інформації достеменно від польських колег, але ми розуміємо , що такі дії можуть поновитися", - резюмував Демченко.

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.

Станом на ранок 10 лютого, за даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польшею у чергах до пунктів пропуску перебуває приблизно 1300 вантажівок.

Чим незадоволені польські фермери

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.