Рух пунктом пропуску "Ягодин -Дорогуськ" розблоковано, - Кубраков

У результаті перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пунктом пропуску "Ягодин - Дорогуськ". З 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для українських перевізників та експортерів значні збитки. Проте Мінінфраструктури змогло знайти рішення та домовитись про розблокування руху.

"Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень "транспортного безвізу" та домовленостей щодо пропускної здатності "Ягодин - Дорогуськ", – зазначив Кубраков.

Раніше 7 травня Мінінфраструктури ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.

Позиція Мінінфраструктури полягала в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми.

Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії з цього питання.

Зауважимо, протест у польському пункті пропуску Дорогуськ тривав із 4 травня. Міністерство інфраструктури закликало Польщу розібратися зі страйком польских перевізників та врегулювати ситуацію.

Нагадаємо, у червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у держави ЄС. Такий крок було зроблено, щоб уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.