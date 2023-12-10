"Укрзалізниця" запускає зимову мандрівку на ретропоїзді найдовшою вузькоколійкою в Європі

Напередодні різдвяних свят АТ “Укрзалізниця” 16 грудня запускає зимову мандрівку найдовшою вузькоколійкою в Європі на чолі зі справжнім 70-річним паровозом.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Напередодні різдвяних свят запрошуємо поринути в зимову казку та проїхатися мальовничим засніженим Поділлям на ретропоїзді під тягою старовинного німецького паровоза з минулого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі поїзда столична легенда, «гастролер» з Київської дитячої залізниці — паровоз Гр-336 (1951 року) і чотири пасажирські вагони Pafawag польського виробництва (1960 року).

"У програмі – подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі, культурно-мистецька програма від Гайворонської міської ради, гарячий та смачний обід на березі могутнього Південного Бугу , благодійний ярмарок на підтримку наших відважних ЗСУ, можливість проїхатися на єдиному в Україні автомобілі, що їздить по рейках! Гарний настрій та яскраві враження гарантовано!", - розповіли в УЗ.

Там додали, що квитки на ретропоїзд уже доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах Укрзалізниці та в касах вокзалів.

Шукайте поїзди сполученням:

№851 Гайворон — Бершадь,

№852 Бершадь — Гайворон,

№854 Гайворон — Хащувате,

№853 Хащувате — Гайворон.

Середня вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку — 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей до 14 років.

Традиційно для зручного доїзду до початкової точки та повернення додому призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон.

Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 15 грудня, з Гайворона назад — ввечері 16 грудня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних вебресурсах Укрзалізниці.

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на новорічні свята

АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з підвищеним попитом призначила додаткові поїзди у напрямку Львова, Мукачево та Одеси на різдвяні та новорічні свята.

У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів до гір з різних куточків України на різдвяно-новорічні свята.

Також "Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес". Потяг почне курсувати з 21 грудня, але квитки доступні в продажу вже з 3 грудня.