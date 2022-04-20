Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси "Містраль"

Країни світу продовжують надавати Україні озброєння. Норвегія надіслала Україні близько сотні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Містраль".

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Добрі новини з ранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", повідомило Міністерство оборони країни. А ще є винищувачі від союзників. Працюємо далі. Все буде", — повідомив Єрмак.

Зазначимо, ЗРК "Містраль" — переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Сам комплекс французького виробництва.

Нагадаємо, Румунія передасть Україні партію летальної зброї.

Зазначимо, що у зв'язку з тим, що Росія активізувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою.

Також парламент Італії схвалив постачання зброї Україні.

Крім того, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana".