- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Норвегія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси "Містраль"
Країни світу продовжують надавати Україні озброєння. Норвегія надіслала Україні близько сотні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Містраль".
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Добрі новини з ранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", повідомило Міністерство оборони країни. А ще є винищувачі від союзників. Працюємо далі. Все буде", — повідомив Єрмак.
Зазначимо, ЗРК "Містраль" — переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Сам комплекс французького виробництва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Румунія передасть Україні партію летальної зброї.
Зазначимо, що у зв'язку з тим, що Росія активізувала бойові дії на Донбасі, Нідерланди вирішили допомогти Україні важкою технікою.
Також парламент Італії схвалив постачання зброї Україні.
Крім того, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana".