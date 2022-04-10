Зеленський заявив, що деяка західна зброя надійшла в Україну надто пізно

Певні види озброєння, надані Україні західними партнерами, надійшли надто пізно.

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Про це в інтерв'ю Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.

"Все обладнання, все, що вони вже надсилають, для деяких видів обладнання, це зроблено пізно. Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ви втрачаєте тисячі людей - і що тепер? Від лідерів деяких країн я бачу 100-відсоткову підтримку, це справді так. А деякі європейські лідери змінили позицію, але ви бачите ціну цих змін", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна отримала недостатню кількість озброєння.

Зеленський також зазначив , що, якби Україна була членом НАТО, цієї війни не було б, або вона виглядала б інакше.

"Вона б по-іншому розгорталася, у нас було б плече близьких сусідів, ми б разом могли воювати. Але впевнений, що війни все ж таки не було б" , – додав Зеленський .

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додатково виділять Україні $100 млн. допомоги. Гроші, зокрема, будуть спрямовані на закупівлю протитанкових систем.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн. доларів.

Перед цим стало відомо, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

У свою чергу в Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії".