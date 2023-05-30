До Зеленського подали петицію про недопущення підвищення ПДВ на пальне до 20% з липня

Колишня виконавча директорка Національної ради реформ при президентові Марія Барабаш подала через сайт глави держави петицію щодо недопущення підвищення ПДВ з 7% до 20%, а також акцизів на пальне починаючи з 1 липня поточного року.

Ініціаторка закликала Володимира Зеленського внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який би передбачав залишення ставки ПДВ 7% на пальне до завершення дії воєнного стану, а не лише до липня, як це передбачено діючим законом.

"З початком широкомасштабного вторгнення українці з розумінням поставилися до різкого удорожчання вартості палива. Послаблення податкового тягаря, зниження акцизу на пальне та зменшення ПДВ з 20% до 7% було вірним рішенням. Це рішення позитивно вплинуло на стійкість бізнесу та в якійсь мірі зменшило інфляцію", - вказує авторка.

За її словами, враховуючи надскладні умови, у яких зараз знаходиться український бізнес, та постійне зниження загальної купівельної спроможністі населення зростання податків тільки поглибить проблеми в економіці та соціальній сфері.

На думку Барабаш, обставини, які стали причиною прийняття податкових послаблень, ще не зникли, і, відповідно, повертати податок на пальне довоєнного періоду є недоцільним. Вона вказує що через це орієнтовна вартість пального зросте: літру бензину А-95 – на 12 гривень, дизельного палива – на 8 гривень, а автогазу – на 3 гривні.

В свою чергу, ціни на продукти харчування, як вказує ініціаторка, можуть внаслідок цього зрости на 15-30%, оскільки у вартість будь-якого продукту закладена вартість палива.

"Найбільша така вартість закладена в продуктах харчування, а це прямий удар по найнезахищенішим верствам населення - тим, хто зараз витрачає більшість свого доходу на продукти харчування", - зазначає вона.

Крім того, екскерівниця Нацради реформ прогнозує збільшення частки тіньового ринку нафтопродуктів на понад 20-30% при тому, що наповнення бюджету за рахунок підвищення податку на паливо буде відбуватись лише в короткій та середньостроковій перспективі.

"Збільшення вартості пального призведе до зменшення об’ємів його реалізації, збільшення кількості дешевшого фальсифікату, продажу пального через готівку чи поза касою, зрештою – до загального падіння економіки і як наслідок – падінню доходів держбюджету в перспективі", - вважає вона.

За наведеними підрахунками, збільшення ПДВ з 7% до 20% та акцизу призведе до додаткових надходжень до бюджету всього на 4 мільярди гривень на місяць, в той час як прямі та непрямі щомісячні втрати платників податків та споживачів товарів та послуг складуть понад 10 мільярдів гривень.

"Підвищення податків на пальне з 7% до 20% та акцизів – це податок на кожного громадянина України. Заплатять його всі. Зрештою, бюджет кожної родини, яка має чи не має авто, зменшиться. Таке підвищення є ні економічно, ні соціально виправданим особливо під час повномасштабної війни", - резюмує авторка петиції.

Нагадаємо, що обмеження пільгового оподаткування пального терміном до 1 липня 2023 року було встановлене законом, прийнятим у вересні 2022 року.

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