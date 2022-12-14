В Києві виставили на продаж історичний будинок, в якому було відділення Мегабанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 26 грудня в системі "Prozorro.Продажі" активи Мегабанку. Як ідеться у повідомленні фонду, на торги одним лотом буде виставлено об’єкт нерухомості в центральній частині міста Києва, а також права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та основні засоби.

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Йдеться, зокрема, про будівлю колишнього відділення банку – нежитловий двоповерховий будинок загальною площею 690,8 квадратних метра на вулиці Богдана Хмельницького, 64. Будівля обладнана усіма інженерними мережами і розташована у пішій доступності до станції метро "Університет".

Початкову ціну реалізації лота №G19N021662 встановлено у 79,43 мільйона гривень. Зазначені активи, що перебувають на балансі Мегабанку, виставляються на торги вперше.

Аукціон відбудуться за класичною (англійською) моделлю. Участь у ньому можуть узяти фізичні та юридичні особи, окрім осіб, пов'язаних з Росією. Кошти, отримані від продажу активів, фонд спрямує на розрахунки з кредиторами банку.

Нагадаємо, що Мегабанк, 2 червня визнаний неплатоспроможним, 22 липня було вирішено ліквідувати. За цей час ФГВ оголосив інвестиційний конкурс з порятунку фінустанови, але попри наявність попередньої зацікавленості принаймні двох інвесторів, ніхто заявок так і не подав.

Зазначимо також, що Мегабанк став першим банком, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення. Виплати грошей вкладникам ФГВ розпочав 21 червня. В свою чергу, продаж активів фінустанови було розпочато в кінці вересня.