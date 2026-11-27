"Чорна п’ятниця" в Україні залишається головним розпродажем року, однак у воєнних умовах вона втрачає звичний розмах. Витрати на генератори, складна логістика, подорожчання комплектуючих і ризик ударів по торговельних центрах змушують мережі електроніки обережніше рахувати маржу.

Замість цінових обвалів, ринок робить ставку на довгу розстрочку, онлайн-продажі та точкові знижки від виробників. Утім, поки одні гравці запускають тижневі розпродажі, інші взагалі відмовляються від промоакцій.

Як ритейл техніки проходить цьогорічний сезон знижок, на що реально впали ціни та чому покупець став значно прискіпливішим, з’ясовувало Dilo.

Хто вийшов на розпродаж, а хто поставив акції на паузу

Для великих спеціалізованих мереж електроніки листопадовий розпродаж залишається головним піком року, до якого команди готуються приблизно за пів року. Основні гравці ринку, зокрема COMFY, "Фокстрот" та "Кібернетики", запустили акції в останній тиждень листопада із продовженням на Кіберпонеділок.

На відміну від західних ринків, де восени розпродають торішні колекції та залишки, український ритейл працює інакше.

"Головна відмінність "Чорної п’ятниці" в Україні від світових ринків полягає в тому, що знижки дають на актуальні моделі з постійного асортименту", — пояснює комерційний директор мережі "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

Проте дозволити собі такий марафон змогли не всі. У мережі "Епіцентр" повідомили, що цьогоріч офіційно не проводять "Чорну п’ятницю". Причина — критичне навантаження на бізнес через російські атаки: половина торговельної мережі зазнала руйнувань, а напередодні розпродажів під удар потрапив ще один торговельний центр компанії.

Знижки під тиском генераторів і дорогих чіпів: що реально дешевшає

Формально дисконти на окремі категорії, наприклад аксесуари, сягають 70–80%, а на дрібну побутову техніку — до 50–60%. Проте на ключову електроніку — смартфони, ноутбуки та телевізори — середня знижка тримається в межах 10–30%.

Більшість знижок у "Чорну п’ятницю" формують не самі магазини, а виробники техніки. За словами співвласника мережі електроніки "Кібернетики” Сергія Потьомкіна, українські представництва світових брендів (як-от Apple чи Samsung) заздалегідь готують акційні пакети або дають спецціни на окремі популярні моделі, а мережі транслюють ці пропозиції покупцям.

У "Фокстроті" підтверджують: аби покрити відкладений попит — за даними Kantar, майже 40% українців свідомо чекали на листопадові знижки — компанії завчасно домовлялися з постачальниками і про спеціальні цінові умови, і про додаткові партії товару на склади.

Водночас учасники ринку визнають, що цьогорічний розпродаж за кількістю пропозицій стриманіший, ніж у попередні роки, а самі знижки не такі великі.

"Це пов’язано зі світовою нестабільністю: дорожчають чіпи та пам’ять, тому з початку літа ми бачимо постійне зростання цін на ноутбуки й смартфони. Звісно, це напряму впливає на розмір дисконту в "Чорну п’ятницю", — додає Сергій Потьомкін.

Найбільш затребуваними залишаються гаджети, дрібна побутова техніка, посуд. На тлі атак на енергетику в топі продажів опинилися павербанки, мобільні батареї та зарядні станції. Проте, на останні попит зараз настільки перевищує пропозицію, що влаштовувати масові розпродажі мережам у цьому сегменті, досить складно.

Покупець із калькулятором та ставка на довгу розстрочку

Змінилася й модель поведінки покупців. Українці ретельніше планують бюджет і заздалегідь відстежують вартість товарів, тому класичні маркетингові маніпуляції із закресленими цінниками більше не працюють, кажуть учасники ринку.

Основним стримуючим фактором залишається купівельна спроможність: за оцінками COMFY, для 60% клієнтів головною перешкодою є необхідність зібрати всю суму одразу. Аби не втратити такого покупця, мережі роблять ставку на оплату частинами, банківські кешбеки та безплатну доставку.

Тривоги, порожні ТРЦ і гібридний шопінг

Безпекова ситуація та обстріли напряму впливають на відвідуваність фізичних магазинів. У "Кібернетиках" фіксують: після атак на торговельні центри та інформаційних хвиль про загрози, трафік у ТРЦ різко просідає і лише напередодні самого розпродажу починає потроху відновлюватися.

Через повітряні тривоги й відключення світла змінився сам сценарій купівлі — клієнти намагаються мінімізувати час перебування в торговій залі. За оцінками COMFY, 64% покупців приходять до магазину вже з кількома заздалегідь обраними варіантами, а 44% остаточно визначаються з моделлю онлайн.

"Цієї "Чорної п’ятниці" очікуємо, що частка підготовлених покупців може бути ще більшою. В умовах повітряних тривог та відключень електроенергії клієнти прагнутимуть заздалегідь визначитися з покупкою, щоб здійснити її максимально швидко та зручно", — коментують у прес-службі COMFY.

У "Фокстроті" зазначають, що клієнти, аби не залежати від тривог, дедалі частіше міксують канали продажів: обирають товар на сайті чи в мобільному застосунку, а забирають його в найближчому магазині. Або навпаки: придивляються до техніки в магазині, а потім замовляють онлайн з доставкою додому.

Чого чекає ринок від фіналу розпродажів

Через високу невизначеність ритейлери уникають гучних прогнозів щодо виторгу за сезон: на результати може вплинути будь-який масований обстріл чи тривалий блекаут.

Водночас перші дні розпродажів показують, що попит нікуди не зник. У "Фокстроті" вже зафіксували зростання продажів у 2–3 рази за перші чотири дні акції проти звичайного тижня, на таку ж динаміку розраховують і в "Кібернетиках".

А в пікові години п’ятниці та суботи гравці готуються до ще відчутнішого сплеску активності: зокрема, у COMFY прогнозують стрибок онлайн-трафіку в 4–6 разів, а кількості замовлень — у 5–8 разів порівняно з буденними показниками.

Водночас учасники ринку наголошують, що "Чорна п’ятниця" вже давно перестала бути точковим сплеском — вона "з’їдає" продажі за два тижні до старту акції та формує затишшя одразу після її завершення.

Цьогорічна вона остаточно перетворилася зі свята імпульсивних покупок на виважений компроміс. Споживач більше не вірить у штучні цінники й бере лише необхідне — переважно в розстрочку, а для ритейлу техніки сезон став тестом на операційну гнучкість. Замість змагання за гучні дисконти виграють ті мережі, які здатні втримати рентабельність на тлі дорогих чіпів та витрат на генератори, забезпечити наявність дефіцитних товарів і швидко видати замовлення клієнту між тривогами та графіками відключень.