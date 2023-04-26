В Мінекономіки вважають, що Туреччина буде купувати українське зерно незалежно від того, яке мито буде встановлено

Туреччина при ухваленні рішення про запровадження мита в розмірі 130% на імпорт деяких видів зерна, ймовірно, керувалася схожими діями деяких країн ЄС. Водночас Анкара має відмінну ситуацію на внутрішньому ринку, тому й надалі буде імпортувати українське зерно.

Таку думку висловив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він впевнений, що рішення прийняли в результаті дискусій, які велися між Україною та країнами-сусідами з ЄС. Коли деякі з них почали запроваджувати обмеження для імпорту з України.

"Воно теж прийняте в контексті політики, передвиборчої кампанії, яка триває в Туреччині. Наскільки це довгострокове рішення, складно судити, тому що Туреччина є нетто-імпортером пшениці, адже не виробляє її достатньо для внутрішнього споживання. Очевидно, що Туреччина потребує пшениці з України і буде її купувати, яке б мито не встановлювали б", — сказав Качка.

Він вважає, що країна може вжити додаткових заходів чи змінити рішення. Зокрема, є ймовірність урядових закупівель українського зерна, які відбуваються без врахування мита.

Крім того, велика частка українських зернових експортувалася до Туреччини за так званим митним режимом "ввезення з метою переробки", який не передбачає мито.

Нагадаємо, у березні Міністерство сільського та лісового господарства Туреччини вирішило запровадити обмеження на експорт томатів, але вже через декілька днів заборону зняли.