Пальне за тиждень подорожчало ще на 1,5 грн: скільки коштують бензин і ДП на заправках

Протягом тижня 28 липня – 4 серпня середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зросла на 1,42 грн/л (до 49,98 грн/л). Своєю чергою бензин А-95+ подорожчав на 1,32 грн/л (до 51,95 грн/л), а дизпаливо – на 1,49 грн/л (до 49,25 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, в мережах ОККО й WOG усі види пального додали в ціні 2 грн/л. Звичайна "пʼятірка" подорожчала до 51,99 грн/л, А-95-преміум — до 53,99 грн/л, ДП – до 51,99 грн/л.

На станціях "Укрнафти" ціни на всі види пального зросли на 1 грн/л: на А-95 – до 47,90 грн/л, на А-95+ – до 49,90 грн/л, на дизель – до 46,90 грн/л.

Мережа групи "Приват" (ANP, Avias тощо) теж підвищила ціни на 1 грн/л. Бензин А-95 подорожчав до 49 грн/л, А-95+ – до 49,50 грн/л, А-92 – до 48 грн/л, дизпаливо – до 49 грн/л.

Ціна на А-95 у мережі UPG зросла на 1,9 грн/л (до 50,90 грн/л), на А-95+ – на 1 грн/л (до 52,90 грн/л), на дизпаливо – 2,10 грн/л (до 49,00 грн/л).

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, VostokGaz, Mango, «Фактор» та інші підвищили ціни в межах 0,2-3 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 28 липня – 4 серпня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Чому зростають ціни на пальне?

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

Як заявляла на початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікували, що до кінця місяця бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачалося, що після повернення довоєнних податків зростання цін на ДП становитиме до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за літр.

Протягом місяця з оновленими податками бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3,70 грн/л, А-95+ – на 3,44 грн/л, дизпаливо – на 4,40 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін пояснював, що системні оператори стримують ціни через великі запаси пального, які були накопичені до повернення довоєнного ПДВ.

Очікується, що в серпні ціни ставатимуть вищими у звʼязку із закінченням цих запасів та зростанням ціни на нафту.