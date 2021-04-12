Індекс страху і жадібності: як інвестору слідкувати за пульсом фінансових ринків

18 червня 1815 року союзні війська розбили Наполеона при Ватерлоо. Британський барон Натан Ротшильд дізнався про результат битви в той же вечір, офіційний Лондон — тільки через три дні. 19 червня Натан почав продавати на біржі свої облігації. Усі вирішили, що він позбувається активів напередодні французького вторгнення, і зробили те ж саме. План Ротшильда спрацював ідеально: спровокувавши паніку і обвал ринку, він скупив усі акції за ціною паперу і заробив £40 млн — £72,7 млрд за сьогоднішнім курсом.

Натан Ротшильд знав толк в емоціях. "Купуйте, коли на вулицях ллється кров", — говорив він. І додавав: "Навіть якщо ця кров — ваша".

Можливо хтось скептично поставиться до цієї двохсотрічної поради. Але вона працює. Сьогодні існують десятки індикаторів технічного аналізу. Ось тільки, як і за часів Натана Ротшильда, сучасними фондовими ринками часто рухають саме емоції.

Що глушить голос логіки

"Страх і жадібність! Спалахи цих хвороб в інвестиційній спільноті ніколи не припиняться. Їхні появу, тривалість і наслідки передбачити неможливо. Та ми і не намагаємося. Наша мета скромніша — боятися, коли інші скупляться, і скупитися, коли інші бояться".

Це слова Уоррена Баффета, найвеличнішого інвестора сучасності. Власне, стати таким йому допомогла методика "Купуй страх, продавай жадібність".

Заходити на ринок за Ротшильдом і Баффетом потрібно в період страху, коли інші гравці піддались паніці та біжать, продаючи активи за викидними цінами. А коли більшість активів перегріті, коли інвестори проявляють жадібність, потрібно боятися. Тобто утримуватися від інвестицій.

Як виміряти емоції інвесторів

Вплив емоцій на фінансові ринки настільки очевидний, що рано чи пізно хтось повинен був створити інструмент, що дозволяє вимірювати настрої інвесторів. І його винайшли аналітики порталу фінансових новин CNNMoney.com.

Індикатор отримав назву Індекс страху і жадібності. Він показує, чи справедливо оцінений фондовий ринок і як сильно інвестори готові ризикувати на даний момент. Низькі значення Індексу — значить, на ринку неспокійно, бажання вплутуватися в ризиковані проєкти немає. Високі показники — ринок переоцінений, а інвестори більш безтурботні.

Індекс варіюється від 0 (крайній страх) до 100 (крайня жадібність) і вираховується на підставі семи інших показників.

1 Індекс волатильності фондового ринку (Market Volatility)

Цей інструмент створений Чиказькою біржею опціонів (Chicago Board Options Exchange або CBOE). Більш високі показники індексу вказують на переважання страху, більш низькі — жадібності. На початку кризи в березні 2020 року, цей показник доходив до 66. Зараз він знаходиться на рівні між 18 і 30, повідомляючи, що ринок більш-менш стабільний.

2 Індекс опціонів put-call на CBOE (Put and Call Options)

Низьке значення індексу (коли переважають торги call-опціонами) свідчить про жадібність інвесторів і навпаки. Зараз цей показник становить до 0,5, в розпал ринку страху в березні 2020 року — 1,28. Проте, відзначають аналітики, тримається один із найвищих рівнів put-покупок за останні два роки — а це вказує на крайній страх.

3 Індекс ринкового імпульсу (Market Momentum)

Вимірюється шляхом порівняння індексу S&P 500 з його ж середнім ковзним 125-денним показником. Якщо індекс нижче 125-денного, на ринку переважає страх, якщо вище, як зараз, інвестори скупляться.

4 Індекс сили курсу акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі (Stock Price Strength)

Визначається співвідношенням кількості акцій, які досягли 52-тижневого максимуму і 52-тижневого мінімуму. Чим вище отриманий коефіцієнт, тим більше оптимізму і жадібності. Зараз максимум приблизно на 10% вищий.

5 Індекс ширини котирувань акцій (Stock Price Breadth)

Визначається порівнянням кількості акцій на NYSE, що зростають і падають, за допомогою осцилятора Макклеллана — індикатора, що фіксує розкид ринку. Цей показник в останні місяці коливається між "нейтральним" і "жадібним".

6 Попит на надійні активи (Safe Haven Demand)

Коли інвесторам страшно, вони відмовляються від ризику і переводять активи в безпечну гавань — активи-притулки, на кшталт золота та казначейських облігацій США. За останні 20 торгових днів акції перевищили облігації на 3,36% (станом на 16 березня). Проте, пишуть аналітики CNN, це наближається до найслабших показників акцій порівняно з облігаціями за останні два роки і свідчить про те, що інвестори починають тікати з ризикованих акцій задля безпеки облігацій.

7 Попит на сміттєві облігації (Junk Bond Demand)

Інвестиції в облігації компаній, що не мають солідної ділової репутації, свідчать про те, що інвестори дотримуються більш ризикованих стратегій. Зараз різниця в дохідності між сміттєвими і безпечнішими корпоративними облігаціями становить всього два процентних пункти, при тому що в лютому дохідність ринку викидних облігацій вперше за всю історію опустилася нижче 4%. Сьогодні цей показник становить близько 4%. Це означає, що ми знаходимося на жадібному ринку, під час якого інвестори готові до більш низьким премій.

Що відбувається зараз

Рік тому, на самому початку кризи, Індекс страху і жадібності впав до 21 пункту, тобто інвестори впали в стан крайнього страху. Саме в цей період багато людей піддались паніці та почали позбавлятися навіть від здавалося б надійних активів. Наприклад, акції Alphabet Inc за місяць втратили 30% вартості.

У періоди сильного страху інвестори недооцінюють ринок і активно виводять кошти. Занадто емоційні гравці втрачають гроші, акули зі сталевими нервами — навпаки, розглядають страх як індикатор покупки.

Дійсно, ринок страху — найсприятливіший для інвестицій час. "Коли великі компанії відчувають тимчасові проблеми — це найкраще, що може статися, — говорив Уоррен Баффетт. — Ми хочемо купувати їх, коли вони знаходяться на операційному столі".

Найближчим часом порада Баффетта нам не знадобиться: сьогодні Індекс страху і жадібності знаходиться на відмітці між 55 та 60. Це означає, що інвестори жадібні і переоцінюють ринок. Вони купують активи за завищеною ціною і очікують ще більшого зростання.

Чи можна повністю довіряти Індексу жадібності і страху

Індекс страху і жадібності об’єктивно відображає стан ринку. Але він — не універсальна метрика.

Наприклад, високі рівні страху не завжди вказують на відповідний час для входу. Іноді страх інвесторів може сигналізувати про початок затяжного ведмежого ринку. Так, ви зможете купити активи набагато дешевше, але не зможете заробляти, відкриваючи короткі позиції. Так що, якщо ви не планували грати в довгу, цей індикатор може вас підвести.

Те ж саме стосується і високих показників жадібності: вони не завжди сигналізують про сприятливий час для продажу активів. Іншими словами, навіть гранично високі показники Індексу не означають, що ринок досяг максимуму.

Згадайте, як Ілон Маск інвестував в біткоіни. Він вклався у крипту, коли Індекс страху і жадібності біткоіну становив 77 пунктів. Деякі аналітики говорили, що Маск вклався у криптовалюту в абсолютно невідповідний час. Однак недавно той повідомив, що за місяць на біткоіні Tesla заробила більше, ніж на продажах авто за весь попередній рік. Навряд чи Маск зважився б на таку інвестицію, керуючись показниками Індексу.

Є ще один недолік цього Індексу, як, загалом, і всіх інших. Він не може передбачати появу "чорних лебедів". Показники Індексу змінюються плавно, але іноді різко обвалюються. Наприклад, у вересні 2008 року, S&P 500 різко впав до трирічного мінімуму, а Індекс страху і жадібності звалився до 12 пунктів. Орієнтуючись на попередні свідчення Індексу, жадібні інвестори, які вирішили зберегти активи, просто втратили гроші.

Стежити за чужими емоціями, але не керуватися своїми

Висновок зі сказаного такий. Апаратом для прояву і зчитування емоцій кожен із нас оснащений з самого народження. Але коли інвестор приймає рішення на їхній основі, він сильно ризикує.

А ось бути в курсі того, які емоції рухають ринком, дуже корисно. Тут-то і стане в нагоді Індекс страху і жадібності. Він попередить вас про ринкові настрої, здатні вплинути на ваше власне рішення, і допоможе уникнути спокуси вчинити як усі. Особливо коли такий крок буде виглядати нелогічним.

Олег Крот, інвестор, керуючий партнер холдингу TECHIIA

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