Зона свободной торговли между Украиной и Израилем: преимущества и перспективы для МСБ

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое вступило в силу в начале 2021 года, нацелено на расширение двустороннего сотрудничества в экономической сфере посредством упрощения движения товаров. Фактически, договор призван облегчить доступ товаров на рынки двух стран. Так, порядка 90% промышленной продукции и 48% сельскохозяйственной продукции, произведенной в Украине, уже получило освобождение от пошлин. С другой стороны, около 80% израильских промышленных товаров и 28% сельскохозяйственной продукции также могут импортироваться в Украину беспошлинно. Дополнительные категории украинских и израильских товаров получат льготы или будут освобождены от пошлин в течение 3-5-7 лет.

Вместе с тем, на сегодняшний момент сфера услуг не включена в данное соглашение и существует понимание о необходимости расширения договора с целью включения в него торговли услугами.

Среди категорий товаров украинского происхождения, на которые отменены пошлины на ввоз в Израиль: рыба, растительные масла, консервированные овощи, стройматериалы, лекарственные средства, продукция легкой и химической промышленности, электроприборы. В рамках квот от налогов также освобождены мясо птицы и продукция из него, молочная продукция, яйца, мёд, пшеница, вина. Через 3 года в Израиль беспошлинно будут экспортироваться украинские специи, семена, орехи, фруктовые пюре, косметические средства, верхняя одежда для женщин и различные виды электроаппаратуры. Через 5 лет — замороженное мясо, соки, кондитерские изделия, мука. Через 7 лет действие договора расширится на кетчупы, шампуни, мебель и ряд других товаров.

В свою очередь, среди товаров израильского происхождения, получивших освобождение от таможенных пошлин, можно отметить: тропические фрукты, анчоусы, различные виды растительного масла, косметические средства, сырье для легкой и химической промышленности, стройматериалы, удобрения.

Сертификат движения товара

Для получения вышеописанных таможенных льгот при экспорте товара его необходимо сопроводить так называемым сертификатом движения EUR.1, который оформляется таможенными службами. Если данный сертификат не будет предоставлен, то заказчик в Израиле не сможет воспользоваться таможенными льготами. Данная процедура основывается на механизмах, описанных в правилах происхождения товаров конвенции Пан-Евро-Мед (Израиль и Украина являются членами данной конвенции).

Структура импорта и экспорта товаров

Прежде всего, стоит отметить, что на протяжении многих лет сальдо товарооборота с Израилем является положительным для Украины, т.е. импорт из Израиля значительно ниже экспорта из Украины.

По официальным данным Израиля (существуют отличия между израильскими и украинскими официальными данными) в 2020 году товарооборот снизился на 9,5% по сравнению с 2019 годом и составил 790 миллионов долларов, из которых 81% — это экспорт из Украины.

Из Украины в Израиль экспортировали следующие товары: зерновые культуры (около 40% от экспорта), черные металлы (около 20% от экспорта), продукция пищевой промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки, жиры и масла животного или растительного происхождения, семена и плоды масличных растений. В общей сложности около 67% импорта из Украины составили сельскохозяйственные и продовольственные товары.

Израильский же экспорт включает в себя разнообразную продукцию химической промышленности, в том числе продукты нефтепереработки (около 62% импорта), пластмассы и резину (около 11%), фармацевтическую продукцию, оптические приборы и аппараты, электрические машины, сельскохозяйственную продукцию (около 9%).

Стоит отметить, что для израильско-украинского сотрудничества чрезвычайно важной является торговля услугами, которая на данный момент фиксируется официальной статистикой лишь частично. Здесь в первую очередь речь идет о секторе IT. Около 15000 украинских IT-специалистов сотрудничают с израильскими компаниями и проектами. То есть тысячи украинских семей получают доход вследствие сотрудничества между нашими странами в этой сфере. Также это несколько сотен миллионов долларов США дополнительного торгового оборота.

Треугольник Украина-Израиль-ЕС в рамках конвенции Пан-Евро-Мед. Перспективы для среднего и малого бизнеса

Одной из главных долгосрочных перспектив договора является имплементация конвенции Пан-Евро-Мед в треугольнике Украина-Израиль-ЕС.

Вступление в действие конвенции в рамках треугольника Украина-Израиль-ЕС должно начаться в ближайшие месяцы, после завершения подготовки необходимых юридических и административных процессов и механизмов. В чем же заключается суть конвенции? Речь идет о повышении гибкости для промышленности всех стран, за счёт так называемой диагональной кумуляции. Давайте рассмотрим пример: израильский производитель, который экспортирует свою продукцию в ЕС, сможет получать из Украины сырье или комплектующие украинского происхождения, производить конечный продукт с их использованием, а также экспортировать его в ЕС с сохранением всех таможенных льгот. Это означает, что в соответствии с таможенными правилами Европейского Союза украинские комплектующие будут фактически считаться израильскими.

В последние месяцы благодаря активному обсуждению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, а также в связи с глобальными посткризисными тенденциями мы отмечаем возрастание интереса со стороны израильских компаний в рассмотрении возможности размещения своих производственных заказов в Украине вместо других регионов мира, в которых они размещались ранее. Если украинские производители продемонстрируют конкурентоспособность, это создаст хороший потенциал для среднего и мелкого бизнеса в Украине в сфере производства, логистических услуг и сопутствующих сервисов.

Перспективы для Украины в свете глобальных экономических процессов в следствии Covid 19

Бесспорно, пандемия болезненно ударила по экономике Украины, но она также и создала определенные возможности. Речь идет о такой глобальной тенденции как необходимость диверсификации поставок комплектующих и сырья между несколькими регионами. Кризис показал, что производственная и сырьевая базы не могут быть сосредоточены лишь только в одном регионе, в частности в Китае. Более того, транспортные расходы при поставках из Азии значительно подорожали. Это доказывает, что производителям важно быть ближе к своим целевым рынкам.

Выгодное географическое положение, логистическая и производственная инфраструктура, природные ресурсы и относительно дешевая рабочая сила создают для Украины возможность стать одним из новых центров производства и поставок для европейских рынков.

Чем государство Израиль может быть полезно Украине?

Израиль — это очень маленькое и молодое государство, но вместе с тем по праву считается одним из мировых лидеров в области разработок и применения самых современных технологий и инноваций. В последние десятилетия Израиль делает основной акцент на инновационной экономике. Именно этим мы можем стратегически быть полезны Украине. Израильские технологии и опыт могут помочь модернизировать и развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, а также многие другие сферы экономики. На основе израильского опыта и методологий Украина может развивать свою инновационную экономику и реализовывать свой огромный потенциал. По мнению аналитиков ТПП Израиль-Украина, именно в этой плоскости находятся главные стратегические перспективы нашего взаимовыгодного взаимодействия.

На сегодняшний день в Израиле функционируют более 6500 инновационных и технологических компаний, среди которых более 370 глобальных компаний. Абсолютное большинство мировых технологических гигантов имеют в Израиле центры разработок и занимаются скаутингом технологий. Фактически, ведущие мировые компании рассматривают Израиль как мировой исследовательский центр.

Несмотря на кризис, 2020 год был рекордным для Израиля по привлечению инвестиций. В прошлом году в инновационные и технологические компании было привлечено 10,5 миллиардов долларов США, что на 32% выше показателей предыдущего года. Первый квартал 2021 года еще более усиливает данную тенденцию. В первом квартале текущего года уже было привлечено 4,5 миллиарда. Кризис стимулирует развитие и внедрение инноваций, заставляет искать новые решения для мировых проблем.

Основными секторами, которые привлекли инвестиции в 2020 году являются Cyber Security (2,8 млрд долларов США) & Fintech (1,7 млрд долларов США), Smart Mobility (1,3 млрд долларов США). В первом квартале текущего года мы наблюдаем небольшое изменение, на третье место вышли компании из сферы цифровой медицины.

Поскольку многие израильские компании пользуются услугами украинских аутсорсинговых компаний, это непосредственно сказывается на увеличении двустороннего партнерства в IT-сфере. По различным оценкам, до 45% аутсорсинговых проектов израильских компаний выполняются в Украине. В этой области речь идет преимущественно о компаниях из категорий малого и среднего бизнеса.

Договор о зоне свободной торговли является важным этапом развития и расширения отношений между нашими странами, официальная история которых отмечает свое тридцатилетие. В Израиле проживают около полумиллиона выходцев из Украины, которые являются естественным мостом, соединяющим наши страны и создающие основу для стратегического взаимодействия в широком спектре направлений, и прежде всего в торгово-экономической сфере. Как в Израиле (около 54% ВВП и 60% рабочих мест), так и в Украине (около 55% ВВП и 70% рабочих мест) сектор малого и среднего бизнеса генерирует большую часть ВВП и создает львиную долю рабочих мест. Именно малый и средний бизнес являются паровозом экономического развития и международного взаимодействия, в том числе между нашими странами. Соглашение о зоне свободной торговли, наряду с ожидаемой в ближайшем будущем имплементацией конвенции Пан-Евро-Мед в треугольнике Украина-Израиль-ЕС создают благоприятные условия для активного включения украинского бизнеса в глобальные цепочки добавленной стоимости и выхода на международные рынки.

ВЛАДИСЛАВ ЧЕРКАССКИЙ, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина специально для Delo.ua