Італія виділить на допомогу Україні €140 млн: куди спрямують кошти

Італія планує надати новий пакет допомоги Україні на 140 мільйонів євро, які спрямують на відбудову та реконструкцію, а також залізничну інфраструктуру.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це під час виступу на Берлінській конференції з питань відбудови України (Ukraine Recovery Conference–2024) 11 червня оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає "Суспільне".

При цьому частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Також Таяні анонсував підписання італійською та українською сторонами меморандуму про взаєморозуміння.

За словами італійського міністра закордонних справ, Італія невдовзі надасть Україні новий пакет військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби протиповітряної оборони.

"Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою – ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони", — додав Таяні.

Про Берлінську конференцію

Нагадаємо, Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Зауважимо, під час Ukraine Recovery Conference–2024 у Берліні вже було оголошено про підписання перших гарантійних угод на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Також стало відомо про створення Skills Alliance – ініціативи, яка дасть можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років.

Крім того, на конференції у Берліні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Фото: ua.depositphotos.com