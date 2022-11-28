Посилення ППО України та відновлення енергетики: Голови МЗС семи країн Європи виступили у Києві з заявою

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, які відвідали 28 жовтня Київ, виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили агресивну війну Росії проти України.

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У заяві, опублікованій, зокрема, МЗС України, констатується невід’ємне право на самооборону Укрїни для забезпечення своєї незалежності та суверенітету та відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Вказані країни Північної Європи та Балтії нагадують, що з початку війни надали значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні, і обіцяють продовжувати працювати разом над наданням політичної та практичної підтримки для забезпечення спроможності України захистити свою незалежність і територіальну цілісність.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури, що мають на меті терор проти цивільного населення. Ці напади на цивільне населення є воєнним злочином. Росія має негайно припинити ці дії", - підкреслюється також у заяві.

Країни-підписанти у цьому контексті вказують на важливість продовжувати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів Росії.

Також вони закликали РФ виконати свої зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права, а саме звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих і затриманих під політичним приводом, тих, хто був взятий у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну, а також забезпечити доступ гуманітарних організацій до тих, хто цього потребує.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та дуже провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми жорстко засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та постійні напади на цивільні ядерні об’єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права та становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - зазначили міністри.

Крім цього, вони вказали на необхідність посилення санкцій проти Росії та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви, та забезпечення їх жорсткості та ефективності.

"Основні доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України. Ми маємо продовжувати підвищувати ціну для Росії, поки останній російський солдат не покине міжнародно визнану територію України і поки не припиниться російська агресія", - підкреслили представники балтійських та скандинавських країн.

Вони також наголосили на важливості обмеження видачі шенгенських і національних віз громадянам Росії для в’їзду в Європейський союз.

Міністри привітали зусилля щодо забезпечення повної відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України, і "з зацікавленістю відзначили дискусію" щодо створення міжнародного трибуналу для цього злочину, який став джерелом усіх інших звірств, скоєних під час агресії РФ в Україні.

Окрім цього, сім європейських країн зобов’язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу та підтримувати зусилля України щодо підготовки до зими, зокрема щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

"Паралельно ми продовжуватимемо зусилля для підтримки відновлення зруйнованої української інфраструктури. Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії", - зазначили вони.

В контексті євроатлантичної інтеграції України міністри заявили, що шукатимуть способи для зміцнення партнерства з Україною на шляху до досягнення її прагнень та наголосили на суверенному праві кожної країни обирати власні заходи безпеки.

"Ми докладатимемо послідовних зусиль для підтримки належного функціонування та подальшого розширення Чорноморської зернової ініціативи та програми "Нове зерно з України", щоб допомогти країнам, які цього потребують", - додали вони.

Крім цього, у заяві міститься готовність підтримувати бізнес у інвестуванні в Україну та продовжувати чинні заходи з лібералізації торгівлі з Україною.

Голови МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції також погодилися з необхідністю активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки, цифровізації, протидії дезінформації та різним видам гібридних загроз.

"Це є частиною нашої колективної відповідальності за те, щоб справедливість, права людини та міжнародне право перемогли. Ми будемо продовжувати нашу тісну співпрацю в забезпеченні сильної політичної, фінансової та військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно", - резюмували вони.

Зазначимо також, що в понеділок Урмас Рейнсал, Пекка Хаавісто, Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Едгар Рінкевич, Габріелюс Ландсбергіс, Аннікен Вітфельдт та Тобіас Біллстрьом зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомила пресслужба останнього, він, зокрема, особливо відзначив підтримку їхніми країнами Збройних сил України, медичну та реабілітаційну допомогу пораненим, проведення важливих для українських військових навчально-тренувальних місій, а також підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон.

Глава держави привернув особливу увагу до викликів зимового періоду й терору Росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв’язку було окремо відзначено критичну необхідність у наданні Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони та потребу невідкладної підтримки енергетичної системи країни.