У Зеленського знову закликали ЄС заборонити в'їзд для росіян

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав європейських партнерів повернутися до обговорення та прийняти позитивне рішення щодо заборони на в'їзд для громадян РФ.

Про це він заявив у вівторок, 9 травня, у своєму Telegram-каналі.

"Росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни", — підкреслив Єрмак.

Зауважимо, що в ряді країн-членів ЄС для громадян Російської Федерації діє заборона на в'їзд. Водночас такі обмеження були запровадженні самостійно кожною окремою державою — єдиного рішення від Брюсселю немає.

Лідери деяких країн, зокрема Німеччини, продовжували стверджувати, що не бачать причин для додаткових заборон для росіян. Водночас, наприклад, у Чехії з осені 2022 року діє заборона на в'їзд до країни через зовнішній кордон Шенгенської зони (тобто повітрям) для громадян Росії. Чехія також стала першою країною ЄС, яка призупинила видачу віз росіянам після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони також Польща, Литва, Латвія та Естонія, які прийняли рішення разом. В окремому порядку Фінляндія запровадила обмеження на в’їзд до країни росіян у вересні 2022 року.