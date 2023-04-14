"Закликаємо глянути правді в очі". У МЗС відреагували на чергову скандальну заяву прем'єра Угорщини

У Міністерстві закордонних справ у відповідь на закиди прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про залежність України від фінансової підтримки партнерів нагадали про залежність самого Будапешту від грошей ЄС.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, зовсім не дивує, що чергова антиукраїнська заява Орбана, отримала миттєву схвальну реакцію в Москві.

"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку", - зазначив він.

Ніколенко також наголосив, що угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами.

Нагадаємо, Віктор Орбан знову оскандалився через заяву про Україну. Він заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Зазначимо, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.