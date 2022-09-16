Зеленський готовий погодитись на експорт аміаку з РФ через Україну в обмін на військовополонених

Президент Володимир Зеленський заявляє, що підтримає ідею поновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне українських військовополонених. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Я проти постачання аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - повідомив він.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, як передає ТАСС, дав зрозуміти, що в Кремлі вважають недоречною ідею Зеленського про звільнення українських військовополонених в обмін на запуск аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

"Хіба люди і аміак - це одне й те саме?!" - сказав він, відповідаючи на запитання щодо готовності Кремля розглянути такий варіант.

Зазначимо, що напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після розмови з Путіним заявив, що усунення перешкод, які ще існують щодо експорту російських добрив, "абсолютно необхідне".

Він зазначив, що сприяння постачанням російського продовольства та добрив є центральним аспектом пакетної угоди, укладеної з ООН та Туреччиною 22 липня, яка також відновила постачання з України.

Гутерріш попередив про загальну кризу на ринку добрив і реальну нестачу продовольства в певних країнах внаслідок цього. За словами генсека ООН, наразі тривають переговори щодо можливості експорту російського аміаку через Чорне море.

Росія при цьому днями розкритикувала угоду, поскаржившись, що її експорт, як і раніше, утруднений. Ця угода включала можливість експорту аміаку — ключового інгредієнта нітратних добрив.

У свою чергу, аміакопровід "Тольятті - Одеса" зараз не діє. В ООН же, як повідомляли ЗМІ, запропонували, щоб газоподібний аміак, що належить російському виробнику добрив "Уралхім", перекачувався по ньому до кордону з Україною, де його купував би трейдер Trammo, що базується в США.

Наприкінці 2021 року транспортування аміаку трубопроводом, що йде до Одеського припортового заводу (Южне), вже тимчасово припинялося. Однак після переходу підприємства "Тольяттіазот" під контроль російського бізнесмена Дмитра Мазепіна його відновили 6 грудня.

Держпідприємство "Укрхімтрансаміак" на початку лютого повідомляло про роботу на максимальних можливих режимах, внаслідок чого з 6 грудня по 31 січня було транспортовано 393,4 тисячі тонн аміаку.

Проте з початком війни прокачування аміаку знову було припинене, як і відвантаження його з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", що зберігався на заводі, був заарештований.

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, на початку вересня продало частину цього ресурсу обсягом 7 тисяч тонн за 238,8 мільйона гривень: це стало найдорожчим лотом з проданого агентством за весь час заарештованого майна.

У свою чергу, в середині липня Кабінет міністрів ініціював введення Україною санкцій проти "Тольяттіазота" та підприємства "Міндобрива" (Россош, Воронезька область). Необхідність цього аргументувалася тим, що Мазепін та інший російський бізнесмен Аркадій Ротенберг, близький до Путіна, які знаходяться під санкціями, продовжують поставки аміаку російського походження через територію України зі сплатою до бюджету держави-агресора великих сум податків.