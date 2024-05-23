Запорожская АЭС на грани блекаута: работает только одна линия питания

23 мая 2024 года, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Там отмечают, что в случае отказа этой линии на ЗАЭС произойдет очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и чревато развитием аварии.

"Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора - Энергоатома", - отмечает глава Компании Петр Котин.

В компании напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват развитием ядерной и радиационной аварии.

Беспредел российских окупантов на ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС в российской оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

Кроме того, что захватчики пренебрегают безопасностью на атомном объекте, российская пропаганда использует станцию как элемент устрашения и провокаций. Так, в апреле разведка получила доказательства, что российские террористы готовятся к очередной провокации на Запорожской АЭС под фальшивым флагом.

В то же время, ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить ее в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.