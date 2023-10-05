Польша настаивает на необходимости отзыва жалобы Украины в ВТО вместо "непонятной" приостановки

Польша настаивает на необходимости отзыва жалобы Украины во Всемирную торговую торговую организацию на возобновление Польшей запрета на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. Об этом, как передает PAP, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

"Наш призыв к украинской стороне таков: Если мы хотим исправить условия отношений между Польшей и Украиной, жалобу в ВТО нужно отозвать, а не говорить о какой-то приостановке", - сказал он.

По словам польского чиновника, "до конца неизвестно, что означает" распространенное в СМИ заявление заместителя министра экономики Украины и ее торгового представителя Тараса Качки о приостановке украинской жалобы в ВТО.

"Не знаем, что означает приостановка жалобы. Мы требуем отзыва жалобы, потому что она безосновательна и абсурдна. Как может украинское правительство подавать жалобу на польское правительство, заявляя, что польское правительство помогает польскому фермеру? Это большой абсурд", - подчеркнул министр.

В то же время ранее в четверг руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что решение Украины приостановить рассмотрение иска в ВТО является хорошим и конструктивным шагом.

"Если действительно украинская сторона собирается отказаться от этих шагов или приостановить, как сказал замминистра Качка, это, безусловно, шаг, который сделает этот диалог более простым и конструктивным", - заявил он, подчеркнув при этом, что Польша будет твердо стоять на защите своих экономических интересов.

Напомним, что жалоба в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию была подана Украиной после того, как те возобновили свои национальные эмбарго после окончания 15 сентября срока действия аналогичной ограничительной меры, введенной от лица Европейской комиссии в интересах этих стран, а также Болгарии и Румынии.

Ввиду предложения Украины перейти на взаимное лицензирование экспорта/импорта конфликтных позиций агропродукции последние две от возврата к полному запрету отказались, хотя Болгария все же ввела его в отношении украинского подсолнечника до конца ноября. В свою очередь, 4 октября о переходе на режим лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семечек, включая таковые из Украины, объявила Молдова, в ЕС не входящая.