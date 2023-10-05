Польща наполягає на необхідності відкликання скарги України до СОТ замість "незрозумілого" призупинення

Польща наполягає на необхідності відкликання скарги України до Світової організації торгівлі на відновлення Польщею заборони на ввезення пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс.

"Наш заклик до української сторони такий: Якщо ми хочемо виправити умови відносин між Польщею та Україною, скаргу до СОТ потрібно відкликати, а не говорити про якесь зупинення", - сказав він.

За словами польського чиновника, "до кінця невідомо, що означає" поширена у ЗМІ заява заступника міністра економіки України та її торгового представника Тараса Качки про призупинення української скарги до СОТ.

"Не знаємо, що означає призупинення скарги. Ми вимагаємо відкликання скарги, тому що вона безпідставна та абсурдна. Як може український уряд подавати скаргу на польський уряд, заявляючи, що польський уряд допомагає польському фермеру? Це великий абсурд", - наголосив міністр.

У той же час раніше у четвер керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що рішення України призупинити розгляд позову до СОТ є добрим і конструктивним кроком.

"Якщо дійсно українська сторона збирається відмовитися від цих кроків або призупинити, як сказав заступник міністра Качка, це, безумовно, крок, який зробить цей діалог більш простим і конструктивним", - заявив він, наголосивши при цьому, що Польща твердо стоятиме на захисті своїх економічних інтересів

Нагадаємо, що скаргу до СОТ на Польщу, Угорщину та Словаччину було подано Україною після того, як ті відновили свої національні ембарго після закінчення 15 вересня терміну дії аналогічного обмежувального заходу, введеного від імені Європейської комісії в інтересах цих країн, а також Болгарії та Румунії.

Зважаючи на пропозицію України перейти на взаємне ліцензування експорту/імпорту конфліктних позицій агропродукції останні дві країни від повернення до повної заборони відмовилися, хоча Болгарія все ж ввела її щодо українського соняшника до кінця листопада. У свою чергу, 4 жовтня про перехід на режим ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника, включаючи такі товари з України, оголосила Молдова, яка до ЄС не входить.